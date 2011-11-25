به گزارش خبرنگار مهر، در تیاتر ایران همه چیز شدنی است. فرنگی‌ها این همه به دنبال راهی برای تغییر قوانین فیزیک هستند، غافل از اینکه درتیاتر ایران قوانین این فیزیکدان با نام انیشتین هم شکستنی است. درهمه جای دنیا برگزاری جشنواره‌ های تیاتری نیازمند پول است ولی در تیاتر ایران روند به گونه‌ای دیگر است که انسان از توصیفش عاجز است!



به تازگی در بین مدیر و مسئول جماعت باب شده تا جشنواره‌ی تیاتری برگزار کنند آن هم بدون پرداخت پولی ناچیز به هنرمند جماعت. مصداق این اتفاق را می‌توان در شهر شیراز یافت. هفته ماضی تیاتری جماعت سردرگم از برگزاری این جشنواره دست به دامان وقایع‌نگار جماعت شدند.



با رنگ و رویی پریده این جماعت بلاتکلیف تیاتری لب به سخن گشودند و گفتند هر چه در این جشنواره تلاش کردند تا جایزه بگیرند به آنی نکشید که باد هوا شد! این هنرمندان نا‌امید گفتند که جایزه در ابتدا باعث دلخوشی‌شان شد اما به ساعتی نکشید که همچون لکه‌ی ننگی بر پیشانی این جماعت نشست.



مدیر و مسئول جماعت به جای سکه و پول، کارت هدیه‌ای که این روزها متداول شده تا فرد برای دریافت هدیه‌اش سرگردان این بانک و آن بانک شود، به برگزیدگان این جشنواره‌ی تیاتری دادند. اما تنها چیزی که در این کارت‌ها نبوده همان هدیه‌ای است که با عنوان جایزه باید به تیاتری جماعت پرداخت می‌شد.



این جماعت تیاتری به هر دری کوفتند پاسخی نیامد. حال این کارت‌ها را در پیشخوان خانه گذاشته‌اند تا فراموش‌شان نشود که این بار در جشنواره‌های تیاتری جایزه چه هست و چگونه رنگ زندگی‌شان را تغییر می‌دهد.



اما این اتفاق به گونه‌ای دیگر برای دانشجو جماعت که دلشان خوش‌ست که تیاتر کار می‌کنند، آن هم از نوع تیاتر عروسکی، رخ داد. آخر یکی نیست به این جوان‌های جویای نام بی‌نام بپرسد در این مرز و بوم که تیاتر انسانی بهایی نزد مدیر جماعت ندارد، شما را چه شده که به سراغ تیاتر عروسکی رفته‌اید؟



این جوان‌ها که سرشان داغ است وگمان می‌کنند مدیر جماعت فرش قرمز زیر پای‌شان پهن می‌کند، چنان با سر به سنگ خوردند که هنوز می‌توان ستاره‌های گرد سرشان را شمرد. این جوانان تیاتری دست به رقابت زدند و عروسکانی خلق کردند که یکی از دیگری عجیب‌تر و تیاترهایی اجرا کردند که یکی از دیگری تیاتری‌تر.



اما دست آخرجوایز داغی به دل‌شان نهاد که هیچ‌گاه گمان نمی‌کردند چنین جوایزی هم باشد. 50 هزار تومان را بین دو نفر تقسیم کردند و به هرکدام گفتند بروید به سلامت! این همه دوندگی ودست آخر پولی که داشتنش با نداشتنش را هیچ فرقی نیست. این بود که دانشجوی تیاتر عروسکی نیز فهمید که کجای کارش اشتباه است.



اما نکته ‌ی قابل تأمل این است که مدیر جماعت برای اینکه بتواند جشنواره‌های تیاتری متعدد خود را برگزار کند، قصد کرده جشنواره‌های قسطی تیاتر برگزار کند تا هم تیاتری جماعت به این باور برسد که در تیاتر پول نیست و هم مدیر جماعت بتواند بدون دغدغه بر تعداد آمار خود بیافزاید و ...