پروژه جمع آوری و انتقال چاه های رضوانشهر تا پایان امسال تکمیل می شود

علیرضا محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این خط انتقال به طول 6.5 کیلومتر با لوله های آزبست و چدن داکتیل دارای قطر 300 میلیمتری در حال اجراست.

وی بیان داشت: مصالح مورد نیاز این پروژه به طور کامل خریداری شده و این پروژه تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

محمدزاده اعتبار این پروژه را حدود هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی و استانی اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی پروژه از اوایل سال جاری آغاز شده و تا پایان امسال به بهره برداری کامل خواهد رسید.

وی هدف از اجرای این طرح را تأمین آب شهر طبس به ویژه اراضی تفکیکی مسکن مهر عنوان کرد.

محمدزاده با اشاره به اینکه فرماندار طبس تاکنون سه مرتبه از مراحل اجرای این پروژه بازدید کرده است، از پیگیریها و نظارت مسئولان طبس در مورد پروژه های عمرانی شهرستان و اقدامات مربوط به امور آب و فاضلاب شهری قدردانی کرد.