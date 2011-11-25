به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفته گذشته با خبرهایی چون داستان فرش قرمز، آغاز اکران دو فیلم در گروه مخاطب خاص و نمایش فیلم مناسبتی در محرم، انتشار عکسهای فیلم "آزمایشگاه"، "نارنجی پوش" و "پل چوبی"، پایان جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان، برگزاری نشست جشنواره فیلم فجر و... روبرو بود.
- از روز دوم آذر ماه اکران عمومی فیلم های "بدورد بغداد" مهدی نادری با بازی مصطفی زمانی، پانته آ بهرام، مزدک میرعابدینی، مجید بهرامی و... و همچنین فیلم "گلوگاه شیطان" که در ژانر دفاع مقدس است، ساخته حمید بهمنی نیز همزمان با این فیلم در گروه مخاطب خاص به همت محمد درمنش آغاز شده است. همچنین نمایش عمومی فیلم "آسمان هشتم" ساخته حسن نجفی نیز که یک فیلم مناسبتی برای ایام محرم است، همین روز در شش سینمای تهران به روی پرده رفت.
- اوایل هفته خبری در ارتباط با اجرای فرش قرمز در سینما ممنوع شد، به چاپ رسید. در این خبر آمده بود: موسوی نیا مسئول اجرایی تالار ایوان شمس در گفتگویی با یکی از خبرگزاریها تاکید کرد ما دیگر برای چنین مراسمی مجوز نداریم. این مراسم اصلا هنری نیست، بلکه اتفاقاتی که رخ می دهد بیشتر مطرح کردن مباحث تجاری، مد و لباس است. متعاقب این موضوع ارشاد نیز اجرای فرش قرمز را ممنوع کرده است.
در همین راستا دکتر ابراهیم داروغهزاده، مدیرعامل موسسه "تصویر شهر"، در گفتگویی اعلام کرد اولا نمیدانم این مصاحبه با فردی را که میگویید نامش "موسوینیا" است چه کسی گرفته؟ شما میگویید فردی که پستش معاون امور اجرایی تالار "ایوان شمس" است این حرفها را زده! معاون امور اجرایی دیگر چه نوع اش است! ما چنین پستی در زیر مجموعهمان نداریم! دوماً اگر قرار است مصاحبهای روی خبرگزاری معتبری بیاید، باید با مقام رسمی یک سازمان، مانند روابط عمومی یا مدیر موسسه، باشد نه افراد جزء.
نقش اصلی این کار یعنی عکاس فیلم را حامد بهداد در نخستین همکاری خود با مهرجویی بازی میکند. لیلا حاتمی، طناز طباطبایی، فردوس کاویانی، اردشیر رستمی، امید روحانی، محمدجوادجعفرپور، مهیار پورحسابی، کامشاد کوشان، علی عابدینی، کیانوش گرامی، سیمون سیمونیان، علی اصغر طبسی، شاهین جعفری، امید علیمردانی و میتراحجار بازیگرانی هستند که تاکنون مقابل دوربین "نارنجی پوش" رفتهاند.
- صداگذاری فیلم "پل چوبی" مهدی کرمپور نیز آغاز شد. این خبر با انتشار عکسهایی از عوامل تولید به همراه بهرام رادان و هدیه تهرانی منتشر شد. در خلاصه داستان فیلم آمده است: پل چوبی معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین پایتخت و ییلاق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. اینجا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. نامی بهجا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانهای نا آرام...
در "پل چوبی" بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افشار. آتیلا پسیانی، فرهاد اصلانی، برزو ارجمند، امید روحانی، هستی محمایی، آرمان پاپیزاده، آزاده اعتباریان، توماس اردبرینک. با معرفی: خسرو پسیانی، صدف نورمحمد و با حضور: مهران مدیری بازی می کنند.
- بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به کار خود پایان داد. در این رویداد پروانه زرین بهترین فیلم به "سلام فرشتگان" رسید. همچنین محمد علی طالبی و ابراهیم فروزش نیز برای آثار خود جایزه ویژه هیئت داوران را نصیب خود کردند. علی و حیمد شاه حاتمی به عنوان بهترین کارگردانان جشنواره و بازیگران فیلم های "اهوی پیشونی سفید"، "سلام برفرشتگان"، "باد و مه" و "رویای سینما" جوایزی دریافت کردند. این مراسم از با شور و هیجان زیاد و همراه با ساقتبال کودکان و نوجوانان همراه بوده است.
- اولین نشست مطبوعاتی جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور محمد خزاعی دبیر و یزدان شیری مدیر روابط عمومی 30 آبان ماه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. این در حالی بود که احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد به همراه جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی در لحظات پایانی این جلسه وارد سالن شدند.
در این نشست خزاعی از تغییرات این دوره از جشنواره خبر داد که مهمترین بخش های آن عبارتند از حذف بخش فیلم های ویدئویی، اضافه شدن بخش مستند سینما حقیقت، خرید 5 فیلم نامزد بخش بهترین فیلم جشنواره با مبلغ رایت 300 میلیونی، حمایت از فیلم اولی ها، اضافه شدن بخش "در جستجوی سینمای سعادت" در بخش بین الملل و...
- فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" برنده جایزه سینمای جهان بی بی سی ۴ شد. اصغر فرهادی، نویسنده و کارگردان فیلم، موفق نشد در مراسم اهدای جوایز که در لندن برگزار شد شرکت کند. نگار اسکندرفر، یکی از سرمایه گذاران فیلم، که شامگاه پنجشنبه ۱۸ نوامبر این جایزه را دریافت می کرد، اعلام کرد که اصغر فرهادی از این که فیلم در سطح جهانی مورد استقبال قرار گرفته خشنود است.
- لیلا حاتمی بازیگر سینمای ایران داور جشنواره فیلم مراکش شد. طبق اعلام برگزارکنندگان این جشنواره، ابتدا قرار بود اصغر فرهادی یکی از داوران بخش بینالملل جشنواره مراکش باشد؛ اما وی به علت مشغله کاری نتوانست داوری این جشنواره را قبول کند و به جای او لیلا حاتمی از بازیگران اصلی فیلم "جدایی نادر از سیمین" عضو هیات داوران خواهد بود.
از دیگر اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم مراکش میتوان به امیر کاستاریکا، کارگردان صربستانی برنده دو نخل طلای جشنواره کن و همچنین جسیکا چستین و بریلیانت مندوزا اشاره کرد.
در بخش رقابتی جشنواره فیلم مراکش 15 فیلم از کشورهای مختلف دنیا برای کسب جایزه ستاره طلایی رقابت خواهند کرد که فیلم "مرگ کسب و کار من است" ساخته امیر حسین ثقفی یکی از آثار حاضر در این جشنواره خواهد بود. این رویداد سینمایی طی روزهای دوم تا دهم دسامبر (11 تا 19 آذر) برگزار خواهد شد.
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