به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفته گذشته با خبرهایی چون داستان فرش قرمز، آغاز اکران دو فیلم در گروه مخاطب خاص و نمایش فیلم مناسبتی در محرم، انتشار عکسهای فیلم "آزمایشگاه"، "نارنجی پوش" و "پل چوبی"، پایان جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان، برگزاری نشست جشنواره فیلم فجر و... روبرو بود.

- از روز دوم آذر ماه اکران عمومی فیلم های "بدورد بغداد" مهدی نادری با بازی مصطفی زمانی، پانته آ بهرام، مزدک میرعابدینی، مجید بهرامی و... و همچنین فیلم "گلوگاه شیطان" که در ژانر دفاع مقدس است، ساخته حمید بهمنی نیز همزمان با این فیلم در گروه مخاطب خاص به همت محمد درمنش آغاز شده است. همچنین نمایش عمومی فیلم "آسمان هشتم" ساخته حسن نجفی نیز که یک فیلم مناسبتی برای ایام محرم است، همین روز در شش سینمای تهران به روی پرده رفت.

- اوایل هفته خبری در ارتباط با اجرای فرش قرمز در سینما ممنوع شد، به چاپ رسید. در این خبر آمده بود: موسوی نیا مسئول اجرایی تالار ایوان شمس در گفتگویی با یکی از خبرگزاریها تاکید کرد ما دیگر برای چنین مراسمی مجوز نداریم. این مراسم اصلا هنری نیست، بلکه اتفاقاتی که رخ می دهد بیشتر مطرح کردن مباحث تجاری، مد و لباس است. متعاقب این موضوع ارشاد نیز اجرای فرش قرمز را ممنوع کرده است.

در همین راستا دکتر ابراهیم داروغه‌زاده، مدیرعامل موسسه "تصویر شهر"‌، در گفتگویی اعلام کرد اولا ‌ نمی‌دانم این مصاحبه با فردی را که می‌گویید نامش "موسوی‌نیا" است چه کسی گرفته؟ شما می‌گویید فردی که پستش معاون امور اجرایی تالار "ایوان شمس" است این حرف‌ها را زده! معاون امور اجرایی دیگر چه نوع اش است! ما چنین پستی در زیر مجموعه‌مان نداریم! دوماً اگر قرار است مصاحبه‌ای ‌ روی خبرگزاری معتبری بیاید، باید ‌ با مقام رسمی یک سازمان، مانند روابط عمومی یا مدیر موسسه، باشد نه افراد جزء.

این آقایی که شما می‌گویید "موسوی‌نیا" ، شاید یکی از کارمندان ایوان شمس باشند. نمی دانم، هرچه باشد ایشان حق اظهارنظر در این مورد را ندارند و اصلاً در صلاحیت موسسه "تصویر شهر" نیست که در این مورد نظری بدهد. مجوز مراسم افتتاحیه فیلم‌ها و فرش قرمز و دیگر‌ مواردِ از این دست، در اختیار وزارت محترم فرهنگ و ارشاد است و طبیعتاً اگر مجوز برگزاری مراسمی را بدهد ما با کمال میل در خدمت اهالی سینما هستیم.

علیرضا سجادپور مدیر ادراه کل نظارتی و ارزشیابی ارشاد در همین ارتباط به خبرگزاری مهر گفت: ما مشکلی با برگزاری چنین مراسمی نداریم. اما نیابد چنین برنامه ای مو به مو با مراسم غربی ها با همین عنوان یکی باشد در این صورت مجوز آن صادر نمی شود. شئونات اسلامی در چنین مراسمی باید رعایت شود. این صحبت ها، مراسم فرش قرمز را هم ختم به خیر کرد.

- اولین عکسها و خبرها از اولین فیلم بلند سینمایی حمید امجد با عنوان "ازمایشگاه" منتشر شد. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک جوان خجول شهرستانی که با رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، برای استخدام به آزمایشگاه یک بیمارستان می‌آید اما از لحظه اول با روابط و رقابت‌های آشکار و پنهان حرفه‌ای و عاطفی رو به رو می‌شود. در"آزمایشگاه" باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، شبنم مقدمی، رضا بهبودی، فرزین محدث، امیر میرآقا، ساغر عزیزی و رضا کیانیان با حضور افتخاری هدایت هاشمی بازی می کنند.

- همچنین اولین عکسها از آخرین ساخته داریوش مهرجویی نیز با عنوان "نارنجی پوش" منتشر شد. این در حالی است که فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در خیابان های شمال تهران ادامه دارد و از نیمه گذشته است. نارنجی پوش" نوشته مشترک مهرجویی و وحیده محمدی فر بر اساس طرحی از وحیده محمدی‌فر داستان تحول یک عکاس است که تلاش دارد با پاکیزگی محیط اطراف، به تطهیر روح و روان خود بپردازد و در نهایت به پاکیزگی روح دست یابد.