به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر جعفری، رئیس بسیج سازمان صدا و سیما با اعلام خبر راهاندازی شبکه اجتماعی بسیج تاکید کرد ساخت برنامههای نمایشی، مستند و انیمیشنهای بلند در دستور کار جدی این بخش از سازمان صدا و سیما قرار گرفته است.
- محمدحسین صوفی، معاون صدا اعلام کرد رادیو به مباحث کتاب و کتابخوانی اهمیت زیادی میدهد و 12 ساعت از 460 ساعت برنامههای روزانه رادیو به کتاب اختصاص دارد.
- پیشکسوتان رادیو در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کردند که عشق باعث شده در طول این سالها به فعالیتهایشان ادامه بدهند و دستمزد پایین باعث نشده آنها فعالیتشان را در این رسانه قطع کنند.
- محمدعلی طالبی قصد دارد مجموعه تلویزیونی "رویای گنجشکها" را به تهیهکنندگی رضا جودی کارگردانی کند. داستان این مجموعه درباره تعدادی کودک و نوجوان بیسرپرست است.
- مسعود احمدی، مدیر شبکه تهران از پخش برنامهای جدید با موضوع سبک زندگی خبر داد و تاکید کرد با توجه به سنتهای فراموش شده، رویکرد جدی به موضوع سبک زندگی در این شبکه دارد و در برنامههای مختلف گفتگو محور به این مسئله پرداخت میشود.
- داود میرباقری کارگردان اعلام کرد سلمان فارسی را موثرتر از "مختارنامه" میسازد.
- علیرضا اسحاقی مدیر گروه فیلمهای تلویزیونی مدیر گروه فیلمهای تلویزیونی شبکه اول از بازنویسی متعدد آثار در مرحله طرح و نگارش خبر داد و تاکید کرد از کوچکترین جزئیات در فیلمنامه نمیگذرند.
- مرکز سیمافیلم که مدتی ساخت سریالهای الف ویژهاش را متوقف کرده بود، باز هم سریال تاریخی میسازد. تولید مجموعههای تلویزیونی سیمافیلم که از سال 87 به شبکه یک واگذار شده بود، از این پس بار دیگر در این مرکز پیگیری میشود.
- ابوالفضل جلیلی، مستندساز با سابقه با تاکید بر اینکه به بهانه تامینی بودن، ریشه برنامه "سینما 4" را زدهاند، مستند را به اندیشه اسلامی نزدیکتر دانست.
- حامد عنقا نویسنده از انجام تحقیقات مجموعه تلویزیونی "آخرین شاه، آخرین دربار" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی به سفارش معاونت سیما خبر داد.
- رضا رضایی، مدیر رادیو ایران صدا با تاکید بر اینکه کتابخانه بزرگ اینترنتی را در ایران صدا فعال میکنند، گفت: حقوق مولفان و ناشران در بخش کتاب گویا رعایت میشود.
- مسعود بهبهانینیا که پیش از این نگارش سریالهای "فاصلهها، "کارآگاهان"، "ترانه مادری"، "نرگس" و "خانه پدری" را بر عهده داشته، از پایان نگارش سریال "تقاطع" خبر داد و گفت: به دلیل نبود بودجه، ساخت این سریال فعلاً متوقف است. این مجموعه 36 قسمتی که قرار بود به تهیهکنندگی احمدی بندری برای شبکه سه سیما ساخته شود، اکنون متوقف است.
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