نقد اثر بدون حضور مولف معنا ندارد

داریوش پیرنیاکان نوازنده تار که یکی از مهمانان شانزدهمین نشست نقد نغمه بود ضمن بیان این مطلب در انتقاد به صحبت های مطرح شده در نشست مذکور مبنی بر چرایی عدم حضورش در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : شفاف سازی و ارائه صحبت های درست و نقد منصفانه از خصوصیات پسندیده در رفتار و منش انسان است ولی متاسفانه آموخته ایم که به روش های مختلف افراد و جریان ها را مورد نقدهای غیر منصفانه و یا متهم به دورغ گویی بکنیم و در نهایت تاسف باید متذکر شوم که در شانزدهیمن جلسه نقد نغمه من که از مهمانان دعوت شده بودم ولی به دلیل سرماخوردگی شدید و همچنین عدم حضور طلایی به عنوان صاحب اثر مورد اتهام دروغگویی قرار گرفتم.

وی در ادامه افزود : زمانی که ناشر این اثر با من تماس گرفت و درخواست کرد که در این نشست حاضر شوم و من هم به او قول ضمنی دادم اما قطعی نگفتم که می آیم چراکه شرایطی داشتم و یکی از شروطم حضور آقای طلایی بود و زمانی که از ایشان پرسیدم که آیا ایشان حضور دارد در پاسخ گفت که بله از آقای طلایی هم دعوت کرده ایم که به جلسه بیاید و بعد هم اسم افراد دیگری را آوردند که به عنوان کارشناس در جلسه حضور دارند که من مخالفم بودم چون اسامی که نام برد از جمله افرادی بودند که ردیف آوازی متناسب با ردیف مورد نظر در مجموعه مورد نقد را کار نکرده بودند و شاید شناختی به کم و کیف این اثر نداشتند و من نظرم بر دعوت از کارشناسان دیگری بود که این ردیف را می شناختند آقای چاووشی هم به من قول داد از افرادی که معرفی کرده بودم نیز دعوت به عمل آورد.

پیرنیاکان در ادامه افزود : بعد از انجام این مکالمه،دقیقا سه روز بعد مجری نشست نقد نغمه با من تماس گرفت و می خواست که مطمئن شود که من می آیم که من هم گفتم که قول ضمنی دادم و شرایط خودم را نیز دوباره مطرح کردم و بعد از آن متوجه شدم که بدون هماهنگی با من دعوت نامه ها چاپ شده و نام من و افرادی که من با حضور آنها مخالف بودم به عنوان کارشناس بر روی دعوت نامه ها درج شده است وبا این وجود من چشم پوشی کردم ولی در ادامه به داریوش طلایی زنگ زدم و پرسیدم که آیا او هم به جلسه می آید یا خیر که او نیز جواب منفی مبنی بر حضورش در جلسه را داد ؛ خوب با این اوصاف دلیلی بر رفتن در آن نشست را ندیدم ضمن اینکه تصمیم به نرفتن من مصادف شد با سرماخوردگی شدید که دچار شدم.

وی در ادامه افزود : روز بعد از نشست با هوشنگ کامکار در تماس بودم و او شنید که صدای من سرماخورده بود ولی متاسفانه دست اندرکاران برگزاری این نشست اعلام کردند که بنده خلف وعده کردم و در غیاب من صحبت کردند و مرا به نوعی مورد قضاوت قرار دادند و به دورغ گویی متهم کردند.

این نوازنده تار در ادامه با اشاره به غیر اخلاقی خواندن چنین برخوردهای غیر فرهنگی افزود : به گفته فرمایش حضرت امیر(ع ) میان حق و باطل چهار انگشت فاصله دارد به این معنا که حق آن چیزی است که می بینی و باطل آن چیزی است که می شنوی . حال سئوال من این است که چرا ندیده و برحسب حدس و گمان مرا مورد اتهام قرار دادند و اگر قرار باشد من صحبت کنم مسائل بسیاری پشت پرده انتشار این آلبوم وجود دارد که باید برای تنویر افکار عمومی مطرح شود .

پیرنیاکان در پایان صحبت های خود افزود : در پایان روی سخنم با افرادی است که همیشه در نیمکت ذخیره ها نشسته اند و خود را ملزم می دانند درخصوص هر مطلب دانسته و نادانسته ای به عنوان کارشناس نظر دهند که به نظر من این ذخیره نشینی امر پسندیده ای نیست.