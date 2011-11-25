به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری شامگاه پنجشنبه در کنگره شعر عاشورایی که توسط سازمان تبلیغات اسلامی و کانون شاعران و مداحان استان قم در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: شاعران در تاریخ عاشورایی خدمت بزرگی به فرهنگ عاشورا کردند.



وی ادامه داد: از همان زمانی که واقعه جانگداز عاشورا به وقوع پیوست تا امروز و تا روزی که صاحب اصلی این حرکت ظهور کند و از خون مظلومان عاشورا انتقام بگیرد شاعران آیینی خدمت کرده و می‌کنند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به شرایط خفقان دوران گذشته گفت: بعضی از شاعران آیینی ما در طول تاریخ عاشورایی جانشان را ضمیمه شعرشان کردند، یعنی به گونه‌ای بود که لازمه شعرسرودن برای واقعه عاشورا این بود که جان بدهند و شاعران این کار را کردند.



حجت‌الاسلام اسکندری تصریح کرد: شاعران در دوران تاریک حکومت خلفای بنی امیه و بنی عباس حماسه‌های فراوانی آفریدند و اشعاری سرودند و نام حسین(ع) و شهیدان کربلا را آنچنان پرآوازه کردند که این افتخار در تاریخ ثبت شد.



وی تاکید کرد: در فضای حسینی و عاشورایی کشور ما به برکت خون شهیدان و بیداری مردم و هنرنمایی یکی از فرزندان حسین بن علی(ع) امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فضایی به وجود آمد که شاعران آیینی باید از این فرصت استفاده کنند و آنچنان شعر بسرایند که بتوانیم همه هجمه‌های فرهنگی دشمنان را قلع و قمع کنیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: از شاعران آئینی کشور انتظار می‌رود که آنچنان شعر بسرایند که هم معرفت‌زا باشد و هم عاطفه‌ها به سمت و سوی شناخت و معرفت حسین بن علی(ع) در بین امت اسلامی به ویژه نسل جوان ما موج بزند.



وی با اشاره به وجود تحریفات در اشعار گفت: در طول تاریخ همان گونه که شاعران آیینی به این فرهنگ خدمت کردند کسانی بودند که با همین وسیله شعر تحریفات زیادی را در این واقعه مقدس به وجود آوردند تا این حرکت را کند کنند.



حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه بعضی از افراد به واقعه بعد از عاشورا خیانت کردند گفت: این افراد شعرهایی سرودند تا یزید را تبرئه کنند و اسلام خلافتی را در مقابل اسلام امامتی ترویج دهند، از این رو همیشه دو جبهه مهم مقابل هم وجود داشته است و الان هم نباید از آن جبهه غافل باشیم چراکه گاهی زمزمه‌هایی در سایت‌ها می‌شود که شما باید به جنگ آنها بروید.