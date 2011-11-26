به گزارش خبرنگارمهر، صادق فرجی که صبح روز جمعه راهی استانبول ترکیه شد قبل از ترک تهران ضمن بیان مطلب فوق افزود: کاراته ایران باید در تمامی رقابتهای معتبر حضوری فعال داشته باشد و توانایی های خود را به نمایش بگذارد.
وی ادامه داد: هرچند انتظار کسب نتیجه مطلوب در جام باشگاههای جهان را داریم و موفقیت نمایندگان کشورمان برای ما بسیار حایز اهمیت است اما مهمتر از آن مشارکت جدی در فعالیتها و برنامههای فدراسیون جهانی است. ما اگر می خواهیم از قافله کاراته جهان عقب نمانیم، حضور در چنین تورنمنتهایی که سطح فنی قابل قبولی دارند، اجتناب ناپذیر است.
سرپرست فدراسیون کاراته با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ گفت: اگر لیگی منسجم و هدفمند داشته باشیم، مطمئنا تیم ملی قدرتمندی هم خواهیم داشت، چون لیگ معرفی کننده پدیدهها و استعدادهای جدید کاراته به تیم ملی است. اعتقاد راسخ دارم که بدون کمک باشگاهها نمی توانیم به اهدافی که در سطح ملی و بین المللی داریم، دست یابیم.
فرجی از تیمهای فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز جنوب که در سالهای اخیر با فعالیت و حضور مستمر در سوپرلیگ به این رقابتها غنا بخشیدند، قدردانی کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا استانهایی که از پتانسیل خوبی برخوردارند با حمایت و مشارکت بخش خصوصی مسابقات لیگ استانی را به صورت جدی برگزار کنند و در رقابتهای لیگ کشور نیز سهم داشته باشند.
وی همچنین از تیم گلساران به عنوان نماینده استان گیلان که به رغم همه محدودیتهایی که در به کارگیری قهرمانانش داشت در رقابتهای باشگاههای جهان حضور یافت، تشکر کرد.
فرجی در مورد حضور بانوان ایرانی در رقابتهای جام باشگاههای جهان گفت: از همان روزهای آغاز به کارم در فدراسیون کاراته پیگیری برای حضور بانوان ایران در این رقابتها صورت گرفت اما متاسفانه به علت کمبود وقت این اقدامات، نتیجه بخش واقع نشد.
وی افزود: به هر حال کسب چنین مجوزهایی نیاز به رایزنی بیشتر و داشتن زمان کافی دارد که انشااله در آینده موضوع حضور بانوان در میادین جهانی به جد پیگیری خواهد شد تا کاراتهکاهای کشورمان بتوانند همانند مسابقات قارهای در رقابتهای جهانی شرکت کنند.
سرپرست فدراسیون کاراته در پایان گفت: برای موفقیت در رویدادهای قارهای و جهانی باید از تمام ظرفیتها و فرصتها استفاده کرد و با یک استراتژی مشخص به سوی هدف مورد نظر حرکت کرد.
