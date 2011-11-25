نمایش های رادیویی ویژه محرم در فارس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل صدا و سیمای استان فارس شامگاه پنج شنبه درمراسم آغاز فعالیت نمایش های ویژه ایام محرم در صدای مرکز فارس، گفت: این نمایش ها در غالب موضوعات مربوط به هشت سال دفاع مقدس و عاشورای حسینی به مردم استان فارس ارایه خواهد شد.

محمد باقر کشفی ادامه داد: تمامی تلاش ما این است که در این مجموعه به تمامی موضوعاتی که برای مردم به عنوان یک ارزش اخلاقی و مذهبی اهمیت دارد توجه کنیم.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد گاهی از مواقع اهمیت رادیو از بین می رود، یادآور شد: رادیو رسانه ای گرم و همدل همیشگی ما است رادیو، آرامش، نشاط و تنهایی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس با اشاره به جایگاه صدای مرکز فارس، گفت: طی چند سال گذشته جایگاه صدای مرکز فارس رتبه هفتم کشور بود در حالیکه طی شش ماه اول سال جاری با تلاش های صورت گرفته توانسته ایم رتبه اول کشور را کسب کنیم.

وی افزود: این جایگاه در حالی به دست آمده که در بخش تهیه کنندگان و نویسندگان رادیویی نیز رتبه برتر کشور را داریم.

کشفی تاکید کرد: صدای مرکز فارس در تمامی عرصه ها با اجرای برنامه ها و موضوعات جدی تاثیرات فراوان خواهد داشت.