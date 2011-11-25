سقوط شهرداری بندرعباس به رتبه پنجم/ خط و نشان پیکان برای تیمهای لیگ برتری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگهای کشور با نتیجه 3 بر 2 مقابل پیکان تهران شکست خورد.

در این دیدار که با حضور بیش از پنج هزار تماشاگر در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد دو تیم بازی را بسیار تهاجمی آغاز کردند و در نیمه نخست سه گل از خط دروازه ها عبور کرد.

حسن اسلامی بازیکن تیم پیکان در دقیقه هفت این دیدار از روی سانتر زیبای محمد پروین توانست با یک ضربه سر گل نخست این دیدار را به ثمر برساند.

اما شهرداری به سرعت به خود آمد و موفق به جبران نتیجه شد. امیر خدامرادی بازیکن شماره 24 تیم شهرداری با استفاده از پاس جوزف ادیشون بازیکن شماره چهار این تیم توانست گل تساوی شهرداری را در دقیقه 12 به ثمر برساند.

در ادامه دو تیم همچنان یک بازی تهاجمی را به نمایش گذاشتند تا اینکه حسن ارزانی در دقیقه 42 موفق شد با یک ضربه بیرون پای زیبا گل دوم تیم پیکان را به ثمر برساند.

در نیمه دوم شهرداری برای جبران نتیجه به میدان آمد اما همین مسئله موجب شد تا بازیکنان این تیم از دفاع غافل شوند. در دقیقه 60 این دیدار سن ارن از غفلت مدافعان شهرداری استفاده کرد و در موقعیتی تک به تک با دروازه بان شهرداری توانست با یک ضربه آرام و فنی گل سوم تیمش را به ثمر برساند.

در ادامه حملات شهرداری روی دروازه حریف گسترده تر شد و یک صحنه مشکوک نیز در محوطه جریمه پیکان رخ داد که مربیان و بازیکنان شهرداری اعتقاد به پنالتی داشتند.

حملات شهرداری ادامه یافت تا اینکه در دقیقه 86 داور یک پنالتی را به علت خطای بازیکنان پیکان به روی جوزف ادیشون به سود تیم شهرداری اعلام کرد. دروازه بان تیم پیکان ابتدا پنالتی آلن رودریگز را مهار کرد اما این بازیکن با استفاده از توپ برگشتی گل دوم شهرداری را به ثمر رساند.

پیکان با این پیروزی با 22 امتیاز همچنان در صدر جدول گروه "الف" لیگ یک باقی ماند و شهرداری با 13 امتیاز از رتبه سوم جدول به رتبه پنجم سقوط کرد.

حاشیه ها

بازیکنان تیم پیکان پس از این پیروزی در رختکن تیم خود سرود صعود به لیگ برتر را سر می دادند و در سرود خود از هم اکنون برای تیمهای لیگ برتری خط و نشان کشیدند.

فرهاد کاظمی سرمربی پیکان به یک نفر از خبرنگاران توصیه کرد تا او از دستبندهای انرژی زا استفاده کند. وی به صورت عملی تاثیر این دستبندها در حفظ تعادل را به این خبرنگار نشان داد.