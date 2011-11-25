ایران با شکست روسیه به دیدار پایانی راه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله نیمه نهایی سومین دوره مسابقات جهانی فوتسال ناشنوایان در سوئد، تیم ملی ایران در دیداری سرنوشت ساز روسیه را با نتیجه پرگل 6 بر یک شکست داد تا در اولین حضور خود در مسابقات جهانی به فینال این رقابت‌ها صعود کند و شگفتی ساز فوتسال ناشنوایان جهان لقب گیرد.

ایران در این دیدار شروعی تهاجمی داشت و در هفت دقیقه نخست با دو گل پیش افتاد که روس‌ها در ادامه یک گل را جبران کردند و نیمه نخست 2 بر یک به پایان رسید. در نیمه دوم هم سفید پوشان ایران بازی را در کنترل داشتند و چهار بار دیگر دروازه روسیه را فرو ریختند تا با پیروزی 6 بر یک، فینالیست رقابت‌های قهرمانی جهان شوند.

گل‌های ایران در این دیدار را ایمان محبی (2 گل)، مصطفی حیدری، مرتضی عباسی، رضا رجایی‌نژاد و علی اکبر احمدوند به ثمر رساندند.

نکته جالب توجه در این دیدار حضور تعداد کثیری از ایرانیان مقیم سوئد و همچنین جمعی از ایرانی‌های ناشنوای مقیم اروپا بود که خود را به شهر اوربرو سوئد رسانده بودند و ملی پوشان ایرانی را تشویق می کردند.

تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در مرحله یک چهارم نهایی نیز موفق شده بود اوکراین مدافع عنوان قهرمانی جهان را مغلوب کند. سوئیس و نروژ دیگر تیم‌هایی بودند که در دور مقدماتی مقهور قدرت ایران در مسابقات جهانی شده‌اند.