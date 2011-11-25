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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

ملکی گریمور "بی‌تابی بیتا" شد

ملکی گریمور "بی‌تابی بیتا" شد

طراح چهره‌پردازی و طراح صحنه و لباس فیلم "بی‌تابی بیتا" به کارگردانی مهرداد فرید هم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی تا نیمه آذر ماه در تهران کلید می‌خورد. به تازگی نیز حضور محسن ملکی به عنوان طراح گریم و سحر شهامت طراح صحنه و لباس در این فیلم قطعی شده است. پیش از این مرتضی غفوری کار مدیرت فیلمبرداری "بی‌تابی بیتا" را برعهده گرفت. همچنین بهمن اردلان نیز کار صداگذاری را انجام می دهد.

همچنین حامد بهداد و الهه حصاری نیز بازیگران فیلم هستند که البته شیوا خنیاگر نیز به تازگی به گروه اضافه شده است. البته مراحل انتخاب بازیگران "بی‌تابی بیتا" ادامه دارد.

فیلمنامه این فیلم سینمایی را فرید به نگارش در آورده و داستان دختری است که در یک موقعیت کاری با مشکلاتی رو به رو می‌شود. تمام صحنه‌های این فیلم در تهران فیلمبرداری خواهد شد.

فرید فیلم‌هایی چون "همخانه"، زنها شگفت انگیزند" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1468691

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