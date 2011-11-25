تجلیل از 110 ناشر دفاع مقدس/ قصه جنگ را باید خود مردم بنویسند

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم بزرگداشت ناشران دفاع مقدس عصر روز پنجشنبه 3 آذر با حضور جمعی از ناشران و اعضای مجمع در شرف تاسیس ناشران دفاع مقدس در تهران برگزار شد.

در این مراسم که آغاز آن با تاخیری طولانی نسبت به زمان از قبل اعلام شده نیز همراه بود، ضمن تجلیل از تمام ناشران فعال در عرصه انتشار آثار ادبیات دفاع مقدس از 33 عنوان از تازه‌های نشر در این حوزه نیز رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم رضا حاجی‌آبادی، مدیر نشر هزاره ققنوس و از موسسان انجمن ناشران دفاع مقدس در سخنانی با اشاره به اینکه از پایان جنگ تحمیلی تاکنون 28 سال می‌گذرد، گفت: جنگ تحمیلی یک چهارم از عمر نظام جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده است، اما با وجود اعلام انتشار سالانه 60 هزار عنوان کتاب در کشور ما تنها در این حوزه شاهد انتشار 12هزار عنوان کتاب در 30 سال گذشته بوده‌ایم.

وی ادامه داد: همین محاسبات ساده بود که ما را به این نتیجه رساند که واقعا در این زمینه کاری انجام نشده است و تشکیل انجمن نیز گامی در راستای به ثمر رساندن کارهای بر زمین مانده در این حوزه بود.

حاجی‌آبادی افزود: انجمن بر پایه یک شعار شکل گرفت و آن این است که سرنوشت جنگ ما را مردمان رقم زدند. بنابراین باید داستان آن را نیز خود آنها بنویسند. این شعار به همراه دغدغه‌ای که عنوان کردم، من و برخی از مدیران نشر خصوصی در کشور که به انتشار آثاری در حوزه ادبیات دفاع مقدس مشغول بودیم را به سمت ایجاد این تشکل سوق داد که با پیشنهاد معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعدادی از ناشران دولتی نیز قرار شد که به این تشکل اضافه شوند.

وی ادامه داد: این تشکل صنفی به دنبال نفع مادی نیست. همه ناشران از هر دسته و صنفی در کشور ما تشکل دارند؛ حتی ناشران ورزشی، اما ناشران ادبیات دفاع مقدس هنوز نتوانسته‌اند زیر یک سقف صنفی گرد هم بیایند. این در حالی است که این دوستان کار مشترک زیادی برای انجام باهم دارند که با همدلی آنها باهم موجب هم‌افزایی نیز می‌شود.

مدیر نشر هزاره ققنوس همچنین با اشاره به سخنان غلامعلی حداد عادل در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس افزود: ما امیدواریم که این تشکل بتواند با همدلی میان اعضا به هم‌افزایی برسد و بود خود را بیش از نمود خود رقم بزند. امیدواریم که ناشران خصوصی بیش از پیش برای پیوستن به ما ترغیب شوند و از سوی دیگر بتوانیم شرایطی را رقم بزنیم که نویسندگان تازه‌تری نیز به این تشکل اضافه شوند؛ نویسندگان جوانی که بتوانند فصل تازه‌ای از ادبیات جنگ را در ایران رقم بزنند.

حاجی‌آبادی افزایش کیفی تولید آثار مکتوب در حوزه دفاع مقدس و نیز حضور پر رنگ‌تر ادبیات پایداری در عرصه‌های بین‌المللی را نیز از دیگر برنامه‌های این انجمن در شرف تاسیس عنوان کرد.

در ادامه این مراسم، جمعی از ناشران و پیشکسوتان عرصه نشر آثار ادبیات دفاع مقدس مورد تجلیل قرار گرفتند که مدیران موسسات نشر قدر ولایت، فرهنگ گستر، پیام آزادی، سوره مهر، شاهد و نشر کنگره سرداران و شهدای سراسر کشور را شامل می‌شد.

همچنین در این مراسم از 33 عنوان از تازه‌ترین آثار منتشر شده توسط ناشران عضو انجمن رونمایی شد.

در پایان این مراسم نیز برگزار کنندگان از 110 ناشر کشور که از سال 59 تاکنون بیش از 10 اثر در حوزه ادبیات پایداری منتشر کرده‌اند، با اهدای لوحی تجلیل کردند که از میان آنها 19 ناشر حاضر در سالن، لوح خود را دریافت و هدایای مابقی ناشران نیز بر اساس اعلام برگزارکنندگان بر ای آنها ارسال شد.