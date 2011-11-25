ارائه خدمات پزشکی رایگان در مناطق محروم ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر لعبت گرانپایه با اعلام این خبر گفت: این گروه از داوطلبان درمانگر متشکل از متخصصان جراحی گوش و حلق و بینی، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، متخصص اطفال، متخصص داخلی، دندانپزشک و متخصص طب فیزیکی به همراه چند پزشک عمومی روز پنج شنبه به روستای آب باریک بخش جوادآباد شهرستان ورامین در استان تهران اعزام شدند.

وی افزود: پیش از این گروهی از پزشکان عمومی در منطقه با معاینه بیماران، ضمن رعایت نظام ارجاع، بیماران نیازمند دریافت خدمات تخصصی را شناسایی و پس از بیماریابی و غربالگری به گروه متخصصان ارجاع نموده‌اند.

دبیر مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی ادامه داد: با توجه به وجود مناطق محروم بسیار در اطراف شهر تهران، قرار است از این پس، گروه مدد محرومان علاوه بر برنامه ماهیانه اعزام به مناطق کم برخوردار در نقاط مختلف کشور، با حضور در مناطق محروم استان تهران به بیماران نیازمند حاشیه نشین این استان خدمات رایگان تخصصی ارایه نماید.

به گفته گرانپایه ، پیش از این نیز مجمع داوطلبان درمانگر سازمان نظام پزشکی در مناطق محروم و کم برخوردار بازفت استان چهار محال و بختیاری، زیرکوه شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی، میانکوه استان لرستان، مهدی شهر استان سمنان و همچنین دهگلان استان کردستان حضور یافته و مردم این مناطق به صورت رایگان، معاینه و درمان کرده بودند.