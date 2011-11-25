  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

علیرضا نادی:

همه ما در تیم برای یک هدف بازی می‌کنیم

همه ما در تیم برای یک هدف بازی می‌کنیم

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی گفت بازیکنان ایران با یکدیگر متحد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز جمعه در مرحله دوم رقابت‌های جهانی و انتخابی المپیک با نتیجه 3 بر 2 (15 - 25، 25 - 21، 24 - 26، 25 - 16 و 15 - 12) از سد آرژانتین گذشت.

علیرضا نادی در نشست خبری پس از پایان این دیدار اظهارداشت: آرژانتینی‌ها بازیکنان باتجربه‌ای داشتند، البته ما تاکتیک خوبی داشتیم و در دفاع خوب عمل کردیم.

وی افزود: تیم ما در ست دوم در دفاع عملکرد بهتری داشت. از زمانی که ولاسکو (خولیو) هدایت تیم ما را برعهده گرفته ذهنیت بازیکنان تغییر کرده است. همه با هم برای یک هدف کار می کنیم. ما از تورنمنت‌هایی که بتازگی در آن شرکت کرده‌ایم تجارب ارزنده‌ای کسب کرده‌ایم.

تیم ایران فردا استراحت می کند و روز یکشنبه در دور سوم این مسابقات به مصاف آمریکا خواهد رفت.

کد مطلب 1468695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها