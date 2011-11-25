به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز جمعه در مرحله دوم رقابت‌های جهانی و انتخابی المپیک با نتیجه 3 بر 2 (15 - 25، 25 - 21، 24 - 26، 25 - 16 و 15 - 12) از سد آرژانتین گذشت.

علیرضا نادی در نشست خبری پس از پایان این دیدار اظهارداشت: آرژانتینی‌ها بازیکنان باتجربه‌ای داشتند، البته ما تاکتیک خوبی داشتیم و در دفاع خوب عمل کردیم.

وی افزود: تیم ما در ست دوم در دفاع عملکرد بهتری داشت. از زمانی که ولاسکو (خولیو) هدایت تیم ما را برعهده گرفته ذهنیت بازیکنان تغییر کرده است. همه با هم برای یک هدف کار می کنیم. ما از تورنمنت‌هایی که بتازگی در آن شرکت کرده‌ایم تجارب ارزنده‌ای کسب کرده‌ایم.

تیم ایران فردا استراحت می کند و روز یکشنبه در دور سوم این مسابقات به مصاف آمریکا خواهد رفت.