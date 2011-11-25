احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر درباره گزارش برخی از رسانه های غربی مبنی بر خرید نفت خام تحریم شده سوریه توسط ایران گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: شرکت ملی نفت ایران هیچگونه نفت خامی از سوریه خریداری نکرده است.

به گزارش مهر، رویترز هفته جاری با انتشار گزارشی با بیان اینکه ایران یک محموله نفت خام به وزن تقریبی 80 هزار تن معادل 586 هزار و 400 بشکه از سوریه خریداری کرده است، اعلام کرد: این محموله نفت شامل 50 هزار تن نفت سنگین و 30هزار تن نفت سبک است.

آمریکا و اروپا تحریم‌های یکجانبه ای را علیه صنعت نفت سوریه اعمال کرده اند. این تحریم‌ها باعث شده صادرات نفت خام سوریه به سختی صورت بگیرد. اروپا خرید نفت از سوریه را تحریم کرده است.

تحریمهای بین المللی علیه سوریه باعث شد کشورهای اروپایی به عنوان مشتری همیشگی نفت سوریه از این کار خودداری کنند. به همین دلیل انبارهای نفت خام سوریه پر شده و میزان تولید نفت خام این کشور کاهش یافته است.

سوریه تا پیش از بحران فعلی، روزانه حدود 350 بشکه نفت خام تولید و حدود یک سوم آن را به بازارهای جهانی از جمله کشورهای اروپایی صادر می کرد.

نفت نسیه در اختیار یونان قرار نمی‌دهیم

معاون وزیر نفت در ادامه در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر ایجاد خط اعتباری نامحدودی و فروش نفت به صورت نسیه به یونان، اظهار داشت: در دو سال گذشته قرارداد صادرات نفت خام ایران به هیچ کشوری تغییری نکرده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هیچ گونه خط اعتباری نامحدود برای فروش نفت به یونان ایجاد نکرده ایم، بیان کرد: فروش نفت نسیه به این کشور اروپایی صحت ندارد.

به گزارش مهر، رویترز پیشتر با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: یونان به رغم فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا برای محدود کردن مبادلات خود با ایران بیش از پیش به سوی واردات نفت از ایران روی آورده است.

یونان چهار پالایشگاه نفتی دارد که به دلیل بحران مالی و بدهی های گسترده این کشور اعتبار خود را نزد بانکهای بین المللی از دست داده اند و به همین دلیل به سمت خرید نفت از ایران روی آورده اند.

بر این اساس یونان به دلیل خودداری بانک های اروپایی از گشودن خطوط اعتباری برای خود مجبور شده است واردات نفت از روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان را متوقف کند.

این کشور بحران زده اروپایی که تولیدی نفتی در داخل ندارد و به گفته فعالان بازار ایران شاید تنها کشوری است که نفت خود را در حال حاضر با "اعتبار نامحدود" به یونان می فروشد.

نفت ایران نسبت به نفت تولیدی روسیه مطلوبیت بیشتری در بازار اروپا دارد و این ترجیح می دهد بخشی از نفت خود را در نفتکشها ذخیره کند تا آن را در معاملات لحظه ای به فروش برساند. ایران هم اکنون 4 نفتکش بزرگ از نفت خود را در دریای سرخ مستقر کرده است.

ایران به فرانسه نفت صادر نمی کند

قلعه بانی همچنین درباره تحریم نفت ایران توسط فرانسه، توضیح داد: شرکت ملی نفت ایران هیچگونه نفت خامی به فرانسه صادر نمی کند که مشمول تحریم قرار بگیرد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه ایران با در اختیار داشتن بیترین ذخایر نفت و گاز طبیعی از جایگاه قابل توجه ای در بازار انرژی جهان برخوردار است، تبیین کرد: از این رو نادیده گرفتن ایران در مبادلات جهانی نفت و گاز پذیرفتنی نخواهد بود.

وی همچنین در مورد تحریم فروش تجهیزات توسط کانادا به صنعت نفت ایران، گفت: ایران از کانادا تجهیزات نفت و گاز وارد نمی کند و این کشور در تامین کالا و تجهیزات صنعت نفت ایران جایگاهی ندارد.

معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت و افزایش ظرفیت پالایش نفت ایران به سه میلیون بشکه در روز، تاکید کرد: ایران با حمایت مردمی صنایع نفت و گاز خود را توسعه خواهد داد.