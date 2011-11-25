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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت علوم منصوب شد

مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت علوم منصوب شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم طی حکمی مدیر کل دفتر امور مجلس این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ساداتی نژاد طی حکمی ابراهیم سلطانی نسب را به سمت مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت علوم منصوب کرد.

در این حکم آمده است: تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتقال و پیگیری موضوعات مطروحه از جانب آنان، بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرحها و لوایح پیشنهادی و حضور فعال و مستمر در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات از ضروریات این مسئولیت خطیر است.

ابراهیم سلطانی نسب دانش آموخته رشته حقوق خصوصی و دارای 17 عنوان تالیف و ترجمه کتاب در زمینه مسائل حقوقی است و پیش از این مسئولیت اداره کل حقوقی سازمان هلال احمر، سازمان بهزیستی و شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و رفاه اجتماعی را برعهده داشته است.
 
 

کد مطلب 1468701

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