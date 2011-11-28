تکنولوژی باروری ابرها بومی شد/ امکان افزایش 18درصدی بارش باران

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از پروژه های جدی در حوزه آب در حال حاضر طرح باروری ابرها است، گفت: استفاده از تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، از برنامه های وزارت نیرو است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از راهکارهای افزایش بارش باران استفاده از روش و تجربه ای است که در برخی کشورها انجام می شود، از چند سال گذشته باروری ابرها به عنوان یک پروژه تحقیقاتی وارد کشور شد.

عطارزاده خاطرنشان کرد: در سال های گذشته توانستیم انتقال تکنولوژی باروری ابرها را نیز صورت دهیم و در حال حاضر آمادگی کامل داریم در صورت وجود شرایط مناسب برای تحقق این امر، تقریبا بین 15 تا 18درصد افزایش بارش داشته باشیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: این موضوع در حال حاضر عملیاتی شده و ما هر ساله در مناطقی از کشور آن را اجرایی می کنیم و تقریبا تکنولوژی آن هم در اختیار خودمان است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اظهار امیدواری نسبت به گسترش این شیوه برای باروری ابرها در سراسر کشور، گفت: در شرایط فعلی بعضی از کشورها مانند چین کار باروری ابرها را در سراسر مناطق خود انجام می دهد.

به گفته عطارزاده، انجام باروری ابرها در زمان مناسب می تواند به افزایش بارش ها منجر شود. امیدوارم بتوانیم با این تکنولوژی نسبت به وضعیت موجود، بارش ها بهبود پیدا کند.

وی تاکید کرد: با برقراری ارتباط با کشورهای صاحب تکنولوژی باروری ابرها، برخی راهکارهای دیگر تحقیقاتی نیز در دست بررسی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، بیان داشت: تاکنون نیز تست های تحقیقاتی مختلفی بر روی طرح های جدید انجام شده ولی هنوز به مرحله نهایی نرسیده و اگر به نتیجه نهایی برسیم، اعلام می شود.