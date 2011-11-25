استقرار 8 مرکز رشد در پارک فناوری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی بلیاسی در حاشیه کنفرانس بین المللی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های توسعه ای این پارک فناوری، افزود: در برنامه های 5 ساله این پارک فناوری ایجاد 8 مرکز رشد تخصصی پیش بینی شده است که با ایجاد این مراکز 700 واحد فناور مستقر خواهند شد.



رئیس پارک فناوری مازندران اظهار داشت: برای این منظور تفاهم نامه های همکاری با برخی دستگاه های اجرایی فرمانداریهای قائم شهر، بهشهر، بابل، تنکابن، چالوس و آمل، دانشگاههای پیام نور، آزد اسلامی، علمی کاربردی و علوم پزشکی مازندران به امضا رسید.



وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه های همکاری قرار است مراکز رشدی در زمینه های گردشگری، صنایع تبدیلی برنج، شیلات و گیاهان زینتی در سطح استان ایجاد کنیم.



بلیاسی با تاکید بر اینکه موافقت اصولی ایجاد این مراکز رشد از وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری دریافت شده است، خاطرنشان کرد: با این اقدام تاکنون 35 شرکت متفاضی استقرار در این پارک فناوری بودند که با 10 مورد از این تقاضاها موافقت شد.



استقرار شرکت تخصصی خون و پلاسما در پارک مازندران



رئیس پارک فناوری با اشاره به ایجاد شرکت تخصصی خون در این پارک افزود: با تعاملاتی که در سطح ملی در حوزه فناوریهای پزشکی داشتیم، توانستیم مجوز راه اندازی شرکت مادر و تخصصی خون و پلاسما را در این پارک اخذ کنیم.



رئیس پارک فناوری مازندران اظهار داشت: علاوه بر این در تلاش هستیم تا شرکتهای موفق در حوزه سلامت به ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی را در این پارک مستقر کنیم.