کشتی "مجاهدان گلوگاه" جایگاه مناسبی در جدول رده بندی خواهد یافت

مجید نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشتی گیران نخستین تجربه حضور در لیگ برتر کشتی کشور را تجربه می کنند و نمی توان از این کشتی گیران جوان و کم تجربه، انتظار خلق شگفتی داشت.

وی افزود: هدف اصلی ما از حضور این تیم در لیگ برتر محدود به رقابتهای امسال نمی شود و مسئولان تیم مجاهدان صنعت برق گلوگاه، برنامه بلند مدتی را برای تیم در لیگ برتر کشتی کشور در نظر گرفته است.

سرمربی تیم کشتی لیگ برتری مجاهدان صنعت برق گلوگاه افزود: پذیرش دو شکست هفت بر صفر از حریفان بیانگر ضعف فنی تیم نیست و کشتی گیران ما هر هفته که از برگزاری مسابقات می گذرد، نسبت به هفته های گذشته کشتی بهتر و مفیدتری را به نمایش می گذارند.

تیم کشتی مجاهدان صنعت برق گلوگاه، در پایان هفته سوم لیگ برتر کشتی کشور با شش امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی پنج تیمی گروه دوم این رقابتها قرار دارد.