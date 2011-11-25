شماره جدید نشریه 24 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویر روی جلد این شماره به بهانه همین مصاحبه به عکسی از لیلا حاتمی اختصاص یافته است. گزارش مصور و اختصاصی بازدید از شهرک سینمایی چینه چیتا در ایتالیا و بازدید از دو نمایشگاه سینماتک فرانسه هم از مطالب ویژه این شماره هستند که در بخش سینما و زندگی مجله منتشر شدهاند.
در بخش سینمای ایران این شماره پروندهای برای فیلم "سعادت آباد" به چشم میخورد که گفتگوی امیرعربی فیلمنامهنویس فیلم با مازیار میری کارگردان آن، نظرخواهی از منتقدان درباره "سعادت آباد" و یادداشتهایی به قلم امیر پوریا و احمد طالبینژاد از مهمترین بخشهای پرونده هستند. در بخش روی پرده نیز یادداشتهایی درباره فیلمهای اکرانشده و در بخش بازیگر ماه مطالبی درباره بازیگرانشان منتشر شده است.
پرونده موضوع ماه این شماره از مجله به فیلم ایرانی اختصاص دارد که در آن چیستی فیلم ایرانی و مختصاتش بررسی شده است. حسین پاینده، رضا امیرخانی و آرش خوشخو از نویسندگان این بخش و ابراهیم فیاض و سید محمد بهشتی از افرادی هستند که در این پرونده با آنها گفتگو شده است.
در بخش سینمای دنیای بیست و دومین شماره 24 پروندهای برای جدیدترین فیلم وودی آلن، "نیمه شب در پاریس"، تهیه شده است. معرفی چهرههای ادبی، هنری حاضر در این فیلم، گزیدهای از صحبتهای وودی آلن درباره"نیمه شب در پاریس"، نکاتی درباره اماکن مشهوری که در فیلم دیده میشوند و تحلیل بازیگری ماریون کوتیار از جذابترین مطالب این قسمت هستند.
در این بخش علاوه بر پرونده "نیمه شب در پاریس"، یادداشتهای اختصاصی همکار 24 در کانادا درباره مهمترین فیلمهای اکران شده به همراه اطلاعاتی دربارهی آنها منتشر شده است. در قسمت راهنمای فیلم مجله هم فیلمهای ماشینها 2، شعر، پسر زیبا، پاندای کونگفو کار 2، لری کراون و گارد بررسی شدهاند. صفحات بخش تلویزیون این شماره به بررسی سریال "شوق پرواز" اختصاص یافته و در آن با فرهاد توحیدی، کورش تهامی، ستاره اسکندری و شهرام حقیقتدوست گفت و گو شده است. کیوان کثیریان و سعید قطبیزاده هم با نوشتن یادداشتهایی نقاط قوت و ضعف سریال را تحلیل کردهاند.
در بخش سینما و زندگی علاوه بر گزارش بازدید از شهرک سینمایی چینه چیتا در ایتالیا و بازدید از دو نمایشگاه سینماتک فرانسه میتوانید خواننده گزارشهایی درباره تماشای "یه حبه قند" در سینما حافظ تهران و سینماتک یزد و جلسه پرسش و پاسخ با الکساندر سوخوروف در لندن باشید.
در بخش کارگاه هم همایون اسعدیان، بهرام بدخشانی و بهاره رهنما از نحوه ورودشان به سینما گفتهاند و در بخش آموزش نقدنویسی نقد مجید اسلامی بر فیلم یه حبه قند منتشر شده است. در این بخش با مجید اسلامی دربارهی نقد فیلم هم گفت و گو شده است. یادی از موسیقی متن فیلم "پاپیون"، مرور کارنامه سینمایی ویگو مورتنسن و بازنگری فیلم "کشتن استنلی کوبریک"هم از جمله مطالب بخش نوستالژی بیست و دومین شماره مجله 24 است.
نظر شما