«کتاب سیاه» پاموک در پایان راه ترجمه

علیرضا سیفالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به انتشار دو کتاب یکی تالیفی و دیگری ترجمهای خود طی روزهای اخیر گفت: رمان «خروسخوان» یاشار کمال سرانجام پس از سه سال مجوز گرفت و از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.
به گفته وی این رمان حماسی 600 صفحهای سومین کتاب از سهگانه «قصه جزیره» و روایت زندگی انسانهای پریشان و آواره از جنگی است که میکوشند جزیرهای را به موطن دوم خود بدل کنند.
سیفالدینی همچنین با اشاره به انتشار رمان «خروج» گفت: این کتاب هم که چهارمین اثر تالیفی من بود و از فروردین امسال در ارشاد بود، 11 مورد اصلاحیه خورد و پس از حذف 5 صفحه مجوز گرفت و از سوی انتشارات افراز منتشر شد.
به گفته وی، رمان حدوداً 400 صفحهای «خروج» درباره مرد نقاش میانسالی است که با خواهرش که او هم نقاش است، زندگی میکند و مجبور میشود بعد از مدتها به شهر زادگاهش رجوع کند و آنجا درمییابد تمام تابلوهایی که کشیده، گم شدهاند.
این مترجم همچنین درباره کتابهای دیگر در دست انتشار خود گفت: رمان «کتاب سیاه» اورهان پاموک برنده جایزه ادبی نوبل در سال 2006 در پایان راه ترجمه است و در واقع مشغول بازبینی نهایی آن هستم و به زودی آن را برای چاپ تحویل انتشارات نیلوفر خواهم داد.
سیفالدینی افزود: نگاه اصلی پاموک در این کتاب به سنتهای شرقی است و فکر میکنم میتوان این کتاب را در پاسخ به کسانی که میگویند در شرق سوژه و موضوعی برای نوشتن وجود ندارد، ارائه کرد.
وی ادامه داد: البته قصه داستان نسبتاً حجیم «کتاب سیاه» که ترجمه فارسی آن به 650 صفحه رسیده است، در دوران معاصر و در ترکیه امروزی اتفاق میافتد و من هم آن را از زبان اصلی (ترکی استانبولی) ترجمه کردهام. با توجه به مرکب بودن بسیاری از جملههای این رمان و در واقع تصویری بودن آنها، ترجمه آن دشوار بود و امیدوارم توانسته باشم مفهوم مورد نظر پاموک را منتقل کنم.
سیفالدینی همچنین از آماده بودن یک کتاب تالیفی دیگر خود برای چاپ خبر داد و گفت: رمان «پلنگ خانم تنهاست» که داستان زنی است تنها که بخشی از زندگیاش توسط زنی دیگر (راوی) نوشته میشود و بخشی از آن هم واقعاً اتفاق میافتد و در کتاب میآید، در اداره کتاب در انتظار مجوز نشر است و امیدوارم در آینده نزدیک از سوی انتشارات افراز راهی بازار شود.
