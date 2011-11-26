اعزام 100هزار نفر به خارج تا 5 سال آینده/ شناسایی کشورهای هدف

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر برای اشتغال متولدین دهه 60 که انتظار می رفت در فاصله سال های 75 تا 85 وارد بازار کار شوند با تاخیر مواجه هستیم، گفت: این موضوع باعث شد که پیک تقاضا برای ورود به بازار کار به بعد از سال 85 تا اوایل دهه 90 منتقل شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: این موارد باعث افزایش ورودی ها به بازار کار شده است و طبق اعلام مرکز آمار سالیانه 1 میلیون و 200 هزار نفر در حال حاضر وارد بازار کار می شوند.

فروزان مهر همچنین در خصوص آخرین وضعیت اعزام نیروی کار به خارج، تاکید کرد: این کار طبق یک برنامه شروع شده است و در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نیز در این زمینه اقدامات خوبی شده است، خاطرنشان کرد: در نظر داریم امسال 5 هزار نفر متقاضی کار را به خارج کشور اعزام کنیم و در طول برنامه پنجم توسعه هم این میزان به 100هزار نفر افزایش یابد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بیشتر از هدف پیش بینی شده در سال 90 اعزام به خارج اتفاق بیفتد با این حال شرایط بازار کار دنیا شرایط دشواری است.

به گفته فروزان مهر، همجواری با کشورهایی که نیروی کار ارزان دارند و همچنین برخی تبلیغات سوء بر علیه کشور ما باعث می شود که در شرایط فعلی اعزام نیروی کار به خارج کشور دشوارتر شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: در این زمینه توانسته ایم برخی کشورهای هدف را برای اعزام نیروی کار مشخص کنیم، اما باید برخی دستگاه ها مانند وزارت خارجه و کشور هم ما را همراهی کنند. امیدواریم این برنامه بتواند به جای خوبی برسد.