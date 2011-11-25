گلستان سفید پوش شد/ تداوم ریزش برف در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از نیمه شب گذشته در برخی مناطق گلستان از جمله گرگان شروع شد و همچنان ادامه دارد.

بارش برف پس از سالها در شهر گرگان موجب شادی مردم مناطق شهری شده است.

همچنین بارش برف کودکان و خانواده های گرگانی را از صبح جمعه به کوچه ها و خیابانها کشاند و کودکان به برف بازی و شادی مشغول هستند.

بارش برف در مناطق شهری گرگان در سالهای اخیر بی سابقه گزارش شده است.

ارتفاع برف در حوزه شهری گرگان بیش از پنج سانتیمتر گزارش شد و در مناطق کوهستانی این میزان بیشتر است.

همچنین از شهرهای شرقی گلستان از جمله علی آباد و فاضل آباد نیز گزارش شده است که بارش برف این مناطق را سفید پوش کرد و ریزش برف ادامه دارد.

طبق اعلام هواشناسی گلستان نفود سامانه سرد و باران زا در روزهای اخیر موجب کاهش پنج تا هشت درجه ای دما در مناطق مختلف گلستان شد.

بر اساس الگوهای پیش یابیهای هواشناسی گلستان نفوذ این سازمانه سرد در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان همراه با ریزش برف است.

علاوه بر این این سامانه موجب کاهش محسوس دما در مناطق مختلف استان گلستان از جمله شهر گرگان شده است.

هوای گلستان پنجشنبه شب ابری همراه با بارندگی متناوب، درنواحی کوهستانی و سردسیر ریزش برف، وزش باد و در پاره ای نقاط مه آلود بود.

همچنین وضعیت جوی گلستان در روز جمعه ابری همراه با بارندگی متناوب، در نواحی کوهستانی وسردسیر ریزش برف، وزش باد و در پاره ای نقاط مه آلود پیش بینی شد.

گلستان 25 شهر و هزار روستا دارد.