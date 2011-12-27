نفس اصلاح قانون کار به شماره افتاد/ آغاز مذاکره برای اصلاح قراردادها

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از تلاش برای برگزاری چند نشست پیاپی در زمینه جمع بندی نهایی پیش نویس اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارفرمایی خبر داد و گفت: کارگران آماده اتمام مذاکرات و تهیه صورتجلسه از توافقات با کارفرمایان در مورد اصلاح قانون کار هستند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه کارگران انتظار دارند در مجموع مذاکرات و تدوین لایحه، جنبه های حمایتی از نیروی کار شاغل در بنگاه ها و بخش های مختلف اقتصادی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: تقریبا از 20 مرداد ماه امسال که نشست ها با درخواست کارگران متوقف شد، دو ماه هم اضافه تر سپری شده است.

علی بیگی تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه نیز در این بخش تعامل و همراهی مناسبی با جامعه کارگری و کارفرمایی داشته اند، در صورتی که برنامه های گروه کارفرمایی نیز تنظیم شود می توان طی آینده نزدیک بحث بر سر مسائل مختلف اصلاح قانون کار را به پایان برد.

این مقام مسئول کارگری کشور از برگزاری یک نشست دو جانبه طی چهارشنبه هفته جاری با کارفرمایان در ادامه چهار نشست قبلی دو گروه خبر داد و افزود: تاکنون برخی بحثها مانند تثبیت روش قبلی تعیین و پرداخت عیدی پایان سال و همچنین لزوم واریز حقوق ماهیانه کارگران به حساب‌های بانکی و مباحث ایمنی در محیط کار بررسی و نهایی شده است.

وی همچنین به باقی بودن برخی دیگر از مباحث مانند مذاکره در مورد نحوه انعقاد قراردادها و اتمام همکاری بین کارگر و کارفرما و برخی مباحث مربوط به نحوه تعیین حداقل دستمزد در ماده 41 قانون کار سخن گفت و تصریح کرد: این موارد از مباحث اساسی است که در نظر گرفتیم پس از بررسی موضوعات دیگر، در دور پایانی مذاکرات مطرح کنیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه که اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر اعلام کرده جمع بندی و ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت و مجلس منتظر بیان دیدگاه‌های گروه کارگری است، بیان داشت: ما هم منتظر کارفرمایان و دستیابی به نظرات مشترک در موضوعاتی هستیم که به لحاظ ماهیتی به هر دوگروه مربوط می شود.

علی بیگی این مطلب را هم افزود که می توان در 3 جلسه فشرده با حضور اعضای شورای عالی کار بحث اصلاح قانون کار را نهایی و آماده ارسال لایحه به دولت و مجلس کرد.