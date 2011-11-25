توجه به امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با توطئه‌ دشمنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی شامگاه پنج شنبه در دیدار با روسای ستادهای امر به معروف و نهی از منکر حزب مؤتلفه اسلامی استان‌های کشور که در دفتر این استاد حوزه برگزار شد، اظهار داشت: نبود و کاهش امر به معروف و نهی از منکر موجب گسترش فساد در زنان و جوانان و انحراف اخلاقی در جامعه می‌شود و امروزه بیشتر فساد جامعه از زنان است و اگر زنان و جوانان یک جامعه فاسد شوند باید منتظر بلا باشیم.



وی ادامه داد: هر چقدر دشمن برنامه‌ریزی و توطئه چینی کند وظیفه ما سنگین تر می‌شود و مسئله امر به معروف و نهی از منکر مسئله مقابله با توطئه‌های دشمن است.



امر به معروف و نهی از نکر موجب افزایش برکت می‌شود



استاد برجسته حوزه با تاکید بر اینکه مسیر و راه ما باید مسیر امام حسین(ع) باشد، اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر سبب افزایش برکت در جامعه می‌شود.



وی با اشار به اینکه حزب موتلفه نسبت به سایر تشکلها دارای امتیازهای خاصی است، اظهار داشت: این حزب یادگار امام راحل است و همچنین از اوایل انقلاب با امام خمینی(ره) همکاری کامل داشته است.



حزب موتلفه همواره حافظ انقلاب بوده است



آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه حزب موتلفه همواره حافظ انقلاب بوده است، گفت: این تشکل سیاسی و مذهبی نقش موثری در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی داشته است و هیچ زمان نگذاشته است که انقلاب از مسیر خود منحرف شود.



وی افزود: امروزه وظیفه سنگین امر به معروف و نهی از منکر بر عهده حزب موتلفه است که باید آن را در جامعه گسترش دهد.