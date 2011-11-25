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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

فرهادی:

ستاد بحران چهارمحال و بختیاری کشیک شبانه روزی دارد

ستاد بحران چهارمحال و بختیاری کشیک شبانه روزی دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ستاد بحران استانداری چهارمحال و بختیاری کشیک شبانه روزی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار فرهادی در ستاد بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به شروع فصل سرما در این استان و احتمال وقوع حادثه، اظهار داشت: در حال حاضر ستاد بحران استانداری، کشیک شبانه روزی دارد.

وی افزود: شهروندان می توانند برای برقراری ارتباط با کشیک این ستاد با شماره ۳۳۴۶۸۳۱ در شهرکرد تماس بگیرند.
 
فرهادی اظهار داشت: ضرورت وجود کشیک شبانه روزی در دستگاه های عضو ستاد بحران استان برای آگاهی از وضعیت رخداد حادثه در کمترین زمان و خدمات رسانی مطلوب به مردم است.
 
وی  تصریح کرد: دستگاه ها باید آمادگی امدادی خود را حفظ کرده و یک واحد مدیریت بحران با مسئول مشخص در دستگاه خود ایجاد کنند تا اقدامات ضروری را در موارد بحرانی انجام دهند.
 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر لزوم تجهیز امکانات دستگاههای عضو ستاد بحران ، افزود: لازم است دستگاه های مذکور اقدامات خود را در چهارمرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی مستند کنند.
 
وی با تاکید بر همکاری بین بخشی دستگاه ها گفت: دستگاه ها به اطلاعیه های هواشناسی و مدیریت بحران توجه کنند تا با هماهنگی به موقع ، خدمات مطلوب به مردم رسانده شود.
 
 
کد مطلب 1468724

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