37 زندانی بدهکار از زندانهای یزد آزاد شدند

مهدی حجازی مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد زندانی با تلاش و پیگیری های کمیته امداد استان یزد از زندان آزاد شدند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری بالغ بر یک میلیارد و 692 میلیون ریال وام به 37 خانواده از زندانیان در بند پرداخت شده که با اعطای این میزان وام زندانیان در بند این خانواده ها از زندان آزاد شدند.

حجازی مهریزی همچنین یادآور شد: پرونده 13 خانوار دیگر نیز در حال رسیدگی است که به محض تشکیل و تکمیل مدارک، مبالغ تصویبی در قالب وام به آنان اعطا خواهد شد.

وی یادآور شد: از تعداد 37 وام اعطایی ذکر شده، 12 فقره مربوط به دیه، هشت فقره محکومیتهای مالی و 17 فقره مربوط به مهریه بوده است.