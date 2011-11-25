به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی در نشست راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی از نفت و گاز ایران با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه باید حدود 156 میلیارد دلار در بخش بالادستی صنایع، نفت و گاز کشور سرمایه گذاری انجام شود، گفت: در حال حاضر ایران با 34 تریلیون ذخایر گاز طبیعی و 155 میلیارد بشکه نفت خام قابل برداشت در مجموع در جایگاه نخست بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه ایجاد یک تحول اساسی در صنایع بالادستی نفت و گاز در گرو یک سری الزامات حقوقی و قانونی و همگرایی در راهبرد توسعه صنایع بالادستی است، تصریح کرد: بازبینی جایگاه و ماموریت صنعت نفت در بخش صنایع بالادستی نفت و گاز ضروری به نظر می رسد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای بهره برداری از میادین نفت و گاز و واگذاری بخشی از فعالیت ها به بخش خصوصی باید یکسری آئین نامه های جدیدی تدوین شود، اظهارداشت: باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی به بخش بهره برداری میادین نفت و گاز در یک فضای رقابتی ایجاد کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه میادین نفت و گاز جزء انفال هستند، بیان کرد: اما امکان واگذاری تولید نفت و گاز به بخش خصوصی واجد شرایط وجود دارد که اجرای این طرح منجر به ورود تکنولوژی های جدید و کاهش هزینه های تولید نفت و گاز در ایران می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه چاه های نفت و گاز به تنهایی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، تاکید کرد: اما مخازن نفت و گاز جزو انقال و بیت المال بوده و قابل واگذاری نیست.

قلعه بانی در این نشست در پاسخ به سئوال مهر با اعلام اینکه واگذاری چاه های نفت و گاز به بخش خصوصی هیچ گونه منع قانونی ندارد، تبیین کرد: در حال حاضر با دستور وزیر نفت برخی از الزامات قانونی اجرای این طرح در صنعت نفت در حال بررسی و تدوین است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین در خصوص واگذاری بخش بهره برداری و راهبری طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان به یک شرکت چینی توضیح داد: بر اساس مفاد قراردادی توافقی برای واگذاری بخش بهره برداری و راهبری میدان نفتی مسجد سلیمان به چینی ها انجام نشده بود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: با توجه به اینکه مشکلاتی در سطح مناطق نفت خیز جنوب وجود داشت برای مدت کوتاهی بهره برداری این میدان نفتی به طور آزمایشی به شرکت چینی واگذار شد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه واگذاری بهره برداری و راهبری میادین نفتی به شرکت های خصوصی و خارجی واجد شرایط منع قانون اساسی ندارد، گفت: اجرای این طرح جدید در برنامه پنجم توسعه صنعت نفت دیده شده است.