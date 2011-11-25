طرح اتوماسیون اداری شورای استان فارس مورد تایید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر مختاری شب پنج شنبه در جلسه شورای اسلامی استان فارس افزود: در جلسه اخیر شورای عالی کشور، 18 طرح از سوی شورای اسلامی استان فارس ارایه شد که در این طرحها چالشهای پیش روی شوراهای فرادست، مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این جلسه، دوره های آموزشی شورای اسلامی فارس، مقام نخست را کسب کرد.

مختاری تصریح کرد: از دیگر مباحث مطرح شده در طرحها، موضوع نظارت است که در این زمینه برخی نهادها خود را در کار شورای استانها سهیم می کنند.

رئیس شورای اسلامی استان فارس در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم فارس در انتخاب فرد لایق، توانمند و باایمان دقت می کنند و هم در پای صندوق و هم در انتخاب نماینده شایسته حضور موثری دارند.

مختاری ادامه داد: خاکریز اول در انتخاب نماینده شایسته و توانمند که بتواند در تصمیم گیری کلان، خدمات موثر ارایه دهد، شوراهای شهرستان و استان است.

وی تصریح کرد: شوراهای شهرستان باید بررسی عملکرد نماینده شهر خود در مجلس را سرلوحه کار قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی فارس یادآور شد: از بین 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی، عده ای عملکرد موفقی داشته اما تعدادی دیگر بیلان کار مناسبی نداشته اند.