به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی خبر از در دست تدوین بودن وصیت نامه دانشگاه آزاد اسلامی داد و بخشهایی از این وصیت نامه را برای نخستین بار در شصت و چهارمین اجلاس شورای مرکزی این دانشگاه در حضور روسای واحدهای استانی و معاونان دانشگاه آزاد خواند.
جاسبی در این وصیت نامه گفت: برادران، جاسبی کوچکتر و متواضع تر از آن است که حاکمیت مطلقه بر دانشگاه داشته باشد و خمیر مایه نقد نامشفقانه شما، این بنای عظیم قائم به حضور به فرد نیست. لذا بر هنگام خروشیدن و شیشه انصاف شکستن صدای شکستن دلهای پدران و مادرانی را نظاره کنید که از آینده فرزندان خود بیمناک می شوند.
وی افزود: و می هراسم که در پس این کینه ورزیها، آنچه به قربانگاه می رود فرزند عزیزانمان باشد.
رئیس دانشگاه آزاد با قرائت یک بیت شعر ادامه داد: آنان که بر شماتتمان مست کرده اند/ شب را به قاب پنجره پیوست کرده اند. از این خیال خام نیز عبور کنید که تا زنده ام و توان دارم با تمام وجود تلاش می کنم که از دست یازیدن به این سرمایه اجتماعی به قصد بهره گیری سیاسی ممانعت گردد.
جاسبی تاکید کرد: چه اگر قصد تجارت داشتم حدود 30 سال عمر خویش را مصروف نمی کردم که در عبور دولتهای مختلف بس رنجها به جان خریدار شوم و بدانید که به خواست خدا پس از من نیز چنین خواهد بود.
وی در ادامه این وصیت نامه، تاکید کرد: عزیزان من، نه پیش از من مانده اند که دل به زندگی جاوید بندم و نه رویای نیمه کاره ای دارم که در تحقق آن باورهایم را معامله کنم. آنچه تا این جای زندگی حاصل کرده ام فراتر از انتظار است و خداوند نعمت بر من تمام کرده است؛ پس تلاشی اگر هست به عشق و امید است تا روزی که از این صحنه می رویم رضایت خدا را داشته باشیم ونقش هایمان به نیکی باقی باشد.
رئیس دانشگاه آزاد گفت: بیهوده بر این بنای عشق به شوق شکستن شاخه ای نپیچید که این بنای معرفت در زمستان سخت و در هنگامه ای که نهال بود به لطف پروردگار جان به سلامت برد و اینک قامت آن فراتر از آن است که به چنگ هوس در آید.
جاسبی تاکید کرد که بعد از تدوین، این وصیت نامه در قالب کتابی منتشر خواهد شد.
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