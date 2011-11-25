تحصیل 25 هزار طلبه از 120 کشور دنیا در جامعه المصطفی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ملکی شامگاه پنج شنبه در چهارمین گردهمایی کنگره شعر عاشورایی که در سالن همایش های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر جامعه المصطفی دارای 25 هزار طلبه ایرانی و غیر ایرانی از 120 کشور دنیا است که در این مرکز علمی مشغول تحصیل علوم دینی هستند.



وی ابراز داشت: جامعه المصطفی دارای دفتر نمایندگی در 70 کشور دنیا است و در بعضی از کشورها مدارس به صورت تابعه، تحت اشراف و واحدهای همکاری است.



مدیر کل سنجش و پذیرش جامعه المصطفی افزود: اندونزی، مالزی، هند، پاکستان، افغانستان و نروژ از جمله کشورهایی هستند که جامعه المصطفی در آن کشورها دفتر نمایندگی دارد.



ملکی گفت: در کنار تعلیم و تربیت طلبه‌های غیر ایرانی، حدود 20 درصد از جمعیت جامعه المصطفی طلبه‌های ایرانی هستند که در این مرکز جذب شده‌اند.



وی با اشاره به اینکه 180 رشته تحصیلی در جامعه المصطفی وجود دارد، اضافه کرد: رایزنی ایجاد دوره‌های مختلف آموزشی در جامعه المصطفی انجام شده است که طی آینده در این مرکز تدریس خواهد شد.



مدیر کل سنجش و پذیرش جامعه المصطفی اظهار داشت: مداحان و شاعران اهل بیت(ع) با شرایط حداقل دیپلم و توانایی ادامه تحصیل می‌توانند در جامعه المصطفی ادامه تحصیل دهند.

