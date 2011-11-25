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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

بانک مرکزی ابلاغ کرد:

دریافت حق بیمه و مالیات از تسهیلات ممنوع شد

دریافت حق بیمه و مالیات از تسهیلات ممنوع شد

بانک مرکزی مصوبه ممنوعیت دریافت حق بیمه و مالیات از تسهیلات از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، مصوبه پنجاه و پنجم کمیسیون اعتباری را ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه پنجاه و پنجم کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد به منظور جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان، اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی
هرگونه وجهی تحت عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده، از مشتریان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دریافت نشود.

کد مطلب 1468736

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