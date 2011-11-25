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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

علیاری:

مدرسه شبانه روزی دخترانه در "دودرا" چهار محال و بختیاری احداث می‎ شود

مدرسه شبانه روزی دخترانه در "دودرا" چهار محال و بختیاری احداث می‎ شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری از احداث مدرسه شبانه روزی دخترانه در منطقه "دودرا" این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم علیاری اظهار داشت: در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در این منطقه، یک باب مدرسه شبانه روزی راهنمایی دخترانه احداث می شود.

وی  حد نصاب احداث مدرسه شبانه روزی در مقطع راهنمایی دخترانه را ۸۰ دانش آموز بیان و تأکید کرد: در صورت محرز شدن این حد نصاب، واحد آموزشی یاد شده به زودی احداث می شود.
 
وی از وجود ۱۱ مدرسه ابتدایی و یک مدرسه راهنمایی در منطقه دودرا خبرداد و افزود: محوطه سازی ۱۲ مدرسه یاد شده، احداث سه مدرسه دو کلاسه جدید در مقطع ابتدایی و احداث یک باب معلم سرا در این منطقه با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به زودی در دستور کار قرار می گیرد.
 
 
کد مطلب 1468738

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