بسیج پیشانی حرکتهای انقلابی و اسلامی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبرطاهایی صبح جمعه در همایش بسیجیان لشگر عملیاتی 25 کربلا در ساری، با تاکید بر ترویج فرهنگ و تفکر بسیج در بین جامعه گفت: بصیرت و آگاهی بسیجیان در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه باعث شد تا بسیج به عنوان پیشانی حرکت های انقلابی و اسلامی در جامعه مطرح شود.

وی با اشاره به نقش بسیج در طول انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: با توجه به گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، تفکر بسیجی به عنوان یک الگو در جامعه مطرح است و این نشان از ریشه دار بودن تفکر و فرهنگ این نیرو و بصیرت بسیجیان دارد.

طاهایی، بسیج را یک حرکت فرهنگی دانست و اظهار داشت: این نیروی عظیم به عنوان یک مکتب سیاسی الهی از سوی امام راحل پایه ریزی شد و اکنون استمرار و حضور تاثیرگذار آن با هدایت مقام معظم رهبری در عرصه های مختلف پیشرفت های نظام اسلامی محسوس است.

استاندار مازندران در تشریح اهداف حمله دشمنان به بسیج گفت: ریشه همه کینه توزی ها و حملات دشمنان به این نهاد مقدس، ایمان، شجاعت، ولایت پذیری، بصیرت بالای بسیجان در حوادث مختلف انقلاب و موضع گیری های صحیح و تبعیت از رهبری نظام است.

طاهایی، روحیه بسیجی را ضامن بقای انقلاب اعلام کرد و بیان داشت: تفکر بسیجی برگرفته از مکتب اهل بیت (ع) است که بسیجیان با الگو پذیری از ائمه معصومین علیهم السلام در راه آرمان های آنان گام بر می دارند.

استاندار مازندران گفت: سپاه پاسداران یک جریان حسینی و الهی بوده که در آن مجموعه ای از بسیجیان باایمان، اخلاص، پشتکار، تعهد وهوشیاری در راه اعتلای انقلاب اسلامی وحفظ دست آورد های جمهوری اسلامی مشغول خدمت هستند.

در پایان این مراسم از خانواده شهیدان حاج سید محمود موسوی، مصطفی صفری تبار، محمد منتظر قائم که در عملیات اخیر شمال غرب کشور ودر مقابله با گروهک تروریستی به شهادت رسیدند تجلیل شد.

استاندار مازندران با اهدای لوح تقدیری از رشادتهای سرتیپ دوم پاسدار حمید رضا رستمیان، فرمانده قرارگاه عملیاتی 25 کربلا قدردانی کرد.