طرح ورود هواپیمایی قطر به ایران یکماهه شد/ احتمال عدم موافقت قطر

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها موضوع ورود هواپیمایی قطر در عرصه حمل و نقل هوایی ایران یکی از بحث های روز رسانه های داخلی و یا حتی خارجی است و منتقدان و موافقان زیادی دراین باره اظهار نظرکرده اند که شرکت های هواپیمایی داخلی یکی از مهمترین منتقدان این موضوع هستند.

شرکت های هواپیمایی در این خصوص به قانون کاپوتاژ استناد می کنند. آنها معتقد هستند براساس قانون کاپوتاژ (پیمان بین اللمللی هواپیمایی کشوری) هریک از کشورهای متعاهد حق خواهند داشت که از صدور اجازه به هواپیمای سایر کشورهای متعاهد که جهت حمل و نقل به مسافر یا پست و یا کالا در مقابل کرایه یا اجرت از یک نقطه به نقطه دیگر در قلمرو خود مبادرت به پرواز می کند امتناع نماید و نیز متعهد می شوند که داخل هیچگونه ترتیباتی نشود که ترجیحا چنین حق انحصاری به کشور دیگر یا شرکت هواپیمایی کشور دیگر بدهد و نیز چنین حق انحصاری را از کشور دیگر برای خود تحصیل ننمایند."

بنابراین شرکت های هواپیمایی براین امر تاکید داند که هواپیمایی قطر تمامی پروازهای پرمسافر و مسیرهای پرتردد را از شرکت های هواپیمایی داخلی می گیرد و پس از مدت کوتاهی این شرکت ها ورشکست خواهند شد که این موضوع می تواند امنیت داخلی را هم تحت تاثیر قرار دهد.

اما وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با مهر اعلام کرد که هواپیماهای قطری در حال حاضر هم 21 پرواز در ایران انجام می دهند یعنی از دوحه به شهرهای مختلف ایران پرواز دارند. شرکت هواپیمایی قطر درخواست افزایش تعداد پروازهای دوحه به شهرهای مختلف ایران را داد که ما نیز این شرط را تعیین کردیم که تعداد پروازهای قطری می تواند به 70 پرواز برسد درصورتیکه بخشی از پروازهای داخلی را هم برعهده بگیرد.



وزیر راه وشهرسازی بابیان اینکه هم اکنون 3500 پرواز داخلی از سوی شرکت های هواپیمایی در کشور انجام می شود، بیان کرد: 70 پرواز تنها 2 درصد از حجم کل پروازهای داخلی را شامل می شود.



نیکزاد افزود: ما این پیشنهاد را دادیم که وقتی پروازی از دوحه به مقصد تهران می آید باید مسافران ایرانی را به شهرهای دیگر هم ببرد و پس از آن دوباره به دوحه بازگردد همچنین می توانند مسافران خارجی را هم به مقصد دوحه پوشش دهند.

این درحالی است که حدود یکماه از طرح این موضوع از سوی وزیر می گذرد و هنوز هواپیمایی قطری دراین باره اظهار نظری نداشته است که این می تواند نشانگر عدم تمایل این شرکت هواپیمایی برای ورود به آسمان ایران باشد.

ورود هواپیمایی قطر به ایران عملیاتی نیست

در این رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به نظر نمی رسد که این طرح عملیاتی شده باشد.

علی اکبر آقایی بابیان اینکه کمیسیون عمران پس از رای گیری، مخالفت خود را اعلام کرد، گفت: کمیسیون اعلام کرد که هواپیمایی خارجی به شرطی می تواند در فرودگاه های مختلف جابجایی مسافر داشته باشد که در اجاره شرکت های هواپماییی داخلی باشد.

وی افزود: همچنین این هواپیماها نباید با آرم و کرو پروازهای خودشان جابجایی مسافر داشته باشند و ما بطور حتم مخالف این هستیم که هواپیمایی بیگانه با پرچم آن کشور در داخل ایران پرواز کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه این موضوع در قانون برنامه پنجم هم رد شد، اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه ورود هواپیمایی خارجی به کشور تصویب نشد مگر اینکه در اجاره شرکت های هواپیمایی داخلی باشد.