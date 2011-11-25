مجهزترین مجتمع ماهی فروشان شمال کشور در ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی، استاندار مازندران صبح جمهه در آیین افتتاح مجهزترین مجتمع ماهی فروشان شمال کشور در ساری گفت: با توجه به ظرفیتها وامکانات، این استان از قطب های مهم صنعت شیلات و طیور کشور است.

طاهایی گفت: ساخت بازار بزرگ ماهی فروشی در مازندان سبب رونق اقتصادی در بخش تولیدات ماهی می‌شود و این بازار به عنوان قطب شیلاتی کشور محسوب می‌شود.

وی، از ایجاد 400 فرصت شغلی در این طرح خبر داد و افزود: مجتمع بزرگ ماهی فروشان شمال کشور در ساری با زیربنای 12 هزارمترمربع در32 هزارمترمربع زمین با 140 غرفه طی سه سال ساخته وبه بهره برداری رسید.

استاندار مازندران، میزان اعتبار هزینه شده برای تکمیل این طرح را 54 میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داشت: از مجموع اعتبارات هزینه شده، 15 میلیارد ریال از محل اتحادیه ماهی فروشان شهرستان ساری و مابقی از محل تسیهلات بانکی تامین و به مصرف رسیده است.

طاهایی از اعلام آمادگی دو بانک دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام این مرکز خبر داد و گفت: مدیران عامل این بانک ها می توانند منابع مالی را در قالب سرمایه در گردش به این پروژه بزرگ و اقتصادی اختصاص دهند.

استاندار مازندران، خواستار همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت از محل بنگاههای زودبازده برای تکمیل این پروژه در دست اجرای استان شد و یادآور شد: ایجاد بازار ماهی‌فروشان در مرکز استان قابل ستایش است و باید با عزم و همکاری همگان، این پروژه کامل شود.

مجتمع ماهی فروشان شمال کشور، دارای امکاناتی از قبیل سردخانه 300 تنی، رستوران ویژه طبخ ماهیان، سالن کنفرانس و همایش، غرفه مطبوعاتی، ایستگاه دامپزشکی، پایانه صادراتی ماهی، پارک بازی، مسجد و فروشگاه صنایع دستی است.