تواضع و فروتنی در برابر مردم از ویژگیهای بسیجیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در جمع معتمدان و سران طوایف عشایری در سپاه قمر بنی هاشم (ع) این استان با تبیین توطئه های استکبار و فشار متحدانش علیه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: توطئه های دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی اقدامی همیشگی است.

وی تأکید کرد: سناریوی خنده دار و خیمه شب بازی آمریکا با بازیگری مدیر کل آژانس انرژی اتمی به واسطه بیداری ملل آزاده جهان و اعتراض ۱۱۰ کشور غیر متعهد نقش برآب شد.

عنابستانی افزود: دشمنان ایران به هر خس و خاشاکی دست می زنند تا به نظام جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی ضربه بزنند اما ملت ایران با تشدید فشارها و تحریم ها، بیشتر به قدرت و توان خود متکی می شوند.

عنابستانی خیزش ملت های مسلمان و بیداری اسلامی را در راستای بازگشت به هویت دینی و اسلامی بیان و تصریح کرد: کسانی که بیداری اسلامی را بهار عربی نامیده اند، در حق انقلابیون مسلمان جفا می کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری حرکت انقلابیون مصر به سمت آرمان های اسلامی را نمونه مشخص از ماهیت دینی انقلاب های مردمی در کشورهای منطقه برشمرد.

وی تصریح کرد: غیرت مندی، حمیت دینی، تواضع و فروتنی در برابر مردم، اخلاص در امور و خدمت به مؤمنین از ویژگی های بسیجیان محسوب می شود.