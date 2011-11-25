افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم/ جذب 14 میلیارد دلار در صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی در جمع خبرنگاران درباره تحریم خرید نفت ایران توسط برخی از کشورهای اروپایی، گفت: با وجود افزایش تحریم های بین المللی سال گذشته صادرات نفت خام ایران افزایش یافته بود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه از سال 86 تا پایان سال 1388 حدود 9.3 میلیارد دلار در بخش بالادستی نفت و گاز کشور سرمایه جذب شده بود، تصریح کرد: این در حالی است که سال گذشته در مجموع حدود 18 میلیارد دلار در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز کشور سرمایه جذب شده بود که بیش از 50 درصد این سرمایه گذاری ها از منابع غیر نفتی انجام شده است.

معاون وزیر نفت از رشد 300 درصدی جذب سرمایه های غیر نفتی در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز خبر داد و افزود: سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار توسط بخش های غیر نفتی در صنعت نفت جذب سرمایه گذاری داشته ایم.

این مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط فعلی تحریم ها به فرصت تبدیل شده است، از خودکفایی نسبی کشور در ساخت تجهیزات و جذب سرمایه خبر داد و یادآور شد: در 8 ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی در صنعت نفت انجام شده است و پیش بینی می شود تا اسفند ماه امسال در مجموع 25 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری جذب بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز در سال 1391 بیان کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری نزدیک به 14 میلیارد دلار سرمایه داخلی و خارجی در صنعت نفت کشور جذب شده است.

قلعه بانی همچنین از انتشار 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی توسط بانک تجارت با سود 17 درصد از فردا شنبه خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری در مجموع حدود 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی توسط مجموعه شرکت ملی نفت عرضه شود.