هدف حزب موتلفه حفظ وحدت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادمچیان شامگاه پنج شنبه در دیدار روسای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی استانهای کشور با آیت الله علوی گرگانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی حزب موتلفه حفظ وحدت در سطح عموم اجتماع است و در مسائل مختلف از جمله انتخابات ایفای نقش میکند.
وی گفت: سال 41 محضر امام راحل(ره) رسیدیم و ایشان توصیه کردند امر به معروف و نهی از منکر غیر از تدکر و توصیه است و همواره بر امر به معروف و نهی از منکر جمعی تأکید داشتند بدلیل اینکه تأثیر آن نسبت به فرد بیشتر است.
امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت جمعی باشد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت جمعی باشد، اضافه کرد: در امر به معروف و نهی از منکر باید سطح دید عملکرد ما به صورت جمعی و در سطح جهان باشد.
بادامچیان با اشاره به اینکه تلاش حزب موتلفه گسترش امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: حزب موتلفه در بخش حکومتی هر جا نیاز بداند در قالب نامههای محرمانه و دیدار حضوری تذکرات خود را ارائه میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی هدف اصلی این حزب را حفظ وحدت در سطح عموم اجتماع عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادمچیان شامگاه پنج شنبه در دیدار روسای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی استانهای کشور با آیت الله علوی گرگانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی حزب موتلفه حفظ وحدت در سطح عموم اجتماع است و در مسائل مختلف از جمله انتخابات ایفای نقش میکند.
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