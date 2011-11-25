هدف حزب موتلفه حفظ وحدت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادمچیان شامگاه پنج شنبه در دیدار روسای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی استان‌های کشور با آیت الله علوی گرگانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی حزب موتلفه حفظ وحدت در سطح عموم اجتماع است و در مسائل مختلف از جمله انتخابات ایفای نقش می‌کند.



وی گفت: سال 41 محضر امام راحل(ره) رسیدیم و ایشان توصیه کردند امر به معروف و نهی از منکر غیر از تدکر و توصیه است و همواره بر امر به معروف و نهی از منکر جمعی تأکید داشتند بدلیل اینکه تأثیر آن نسبت به فرد بیشتر است.



امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت جمعی باشد



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت جمعی باشد، اضافه کرد: در امر به معروف و نهی از منکر باید سطح دید عملکرد ما به صورت جمعی و در سطح جهان باشد.



بادامچیان با اشاره به اینکه تلاش حزب موتلفه گسترش امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: حزب موتلفه در بخش حکومتی هر جا نیاز بداند در قالب نامه‌های محرمانه و دیدار حضوری تذکرات خود را ارائه می‌دهد.