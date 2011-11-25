اخراج زن وبلاگ نویس هتاک از میدان/ البرادعی در جمع نمازگزاران روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم مصر که از چند روز پیش در میدان التحریر تجمع کرده اند امروز خود برای برگزاری جمعه حق شهیدان پس از نماز جمعه آماده می کنند.

پایگاه خبری روزنامه الفجر مصر امروز در گزارشی به اخراج "علیاء المهدی" زن وبلاگ نویس مصری از میدان التحریر اشاره کرد و نوشت : تجمع کنندگان مصری که از اقدام اخیر این زن در خلع لباسهایش و قرار دادن تصویر برهنه خود در یکی از شبکه های اجتماعی به خشم آمده بودند وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و از میدان التحریر بیرون کردند.

این زن جوان مصری اخیرا در اعتراض به آنچه فقدان آزادی برای زنان مصری دانسته بود تصاویر توهین آمیزی از خودش را در فیسبوک قرار داده بود. این اقدام وی با واکنش شدید مردم مصر روبرو شده بود و در جریان حضور وی در میدان التحریر معترضان به وی حمله کردند.

از سوی دیگر پایگاه خبری المصری الیوم از مشارکت "محمد البرادعی" مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر در تظاهرات امروز میدان التحریر خبر داد.

بر این اساس، البرادعی پس از نمازگزاردن در کنار مردم از بیمارستان سیار ایجاد شده در میدان التحریر نیز بازدید کرده و در تظاهرات مشارکت می کند.

خاطرنشان می شود برخی از فعالان مصری در جریان تحولات اخیر که کشته شدگان و مجروحین بسیاری در پی داشت، بیمارستانی سیار در میدان التحریر به امدادرسانی به مردم ایجاد کرده اند.