محمود احمدی در گفتگو با مهر از تدابیر اتخاذ شده برای افزایش امنیت چکها خبرداد و گفت: براین اساس امکانات امنیتی چاپ چک پولهای بانک مرکزی افزایش یافته است.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به دسته بندی چکها به 3 یا 4 گروه عنوان کرد: طبق طبقه بندی جدید، دسته چک ها بر اساس حساب بانکی افراد ارائه می شود.

وی با تاکید بر اینکه چک های جاری طبقه بندی می شوند، افزود: همچنین موضوع رنگ بندی دسته چک ها نیز پیگیری می شود.

احمدی در مورد نهایی شدن قانون جدید چک در بانک مرکزی عنوان کرد: بانک مرکزی در حال نهایی کردن آئین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به قانون مذکور است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آئین نامه ها پس از تکمیل نهایی برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد، افزود: نظرات بانکهای کشور در این مورد و در خصوص رنگ بندی اخذ شده است، زیرا بانکها اجرا کننده طرح هستند.

دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: ساماندهی دسته چکها در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری، تولید چکها، داشتن شاخصهای امنیتی و امکان رهگیری دنبال می شود.