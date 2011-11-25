محور کندوان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محورکندوان در استانهای تهران و مازندران که به دلیل بارش شدید برف مسدود شده بود، امروز صبح بازگشایی شد.

پلیس راهور ناجا از رانندگانی که قصد تردد در این محور یا سایر محورهای مواصلاتی را دارند تقاضا کرد با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی پلیس راه توجه کنند.

مرکز کنترل راههای مازندران با تلفن 2222320 با پیش شماره 0151 ساری به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت جوی و ترافیکی راههای مازندران و امدادرسانی به هموطنان است.

مازندران از طریق سه محور کندوان، هراز، فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.





