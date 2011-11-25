بحران کمبود پرستار در کشور/ تخت بدون پرستار مثل قبر است برای بیمار

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت نیروی پرستاری بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری پرداخت و گفت: اجرای این قانون تنها برای 40 درصد پرستاران که در شیفتهای شب کار می کنند و ضریب 1.5 می خورند، خوب بوده است. بقیه پرستاران که در شیفتهای صبح و عصر مشغول کار هستند، نه تنها ساعت کارشان کم نشده بلکه در برخی بیمارستانها شاهد افزایش ساعت کار آنها نیز هستیم.

وی با عنوان این مطلب که با اجرای قانون ارتقای بهره وری شاهد دو گام به عقب در وضعیت پرستاری کشور هستیم، افزود: قبلا پرستاران بین 150 تا 175 ساعت در ماه و حداکثر 35 تا 40 ساعت در هفته کار می کردند اما با اجرای این قانون، ساعت کار پرستاران را بر اساس 191 ساعت در ماه در نظر گرفتند که عملا 44 ساعت کار در هفته شد.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به وعده های تکراری مسئولان برای بهتر شدن وضعیت جامعه پرستاری کشور در برخورد با آن دسته از دانشگاههای علوم پزشکی که قانون ارتقای بهره وری را اجرا نمی کنند، ادامه داد: در حال حاضر دانشگاهها سه دسته شده اند. یک گروه اصلا وارد فاز اجرایی نشده اند. دسته دوم به پرستاران گفته اند که مابه التفاوت را محاسبه می کنیم اما از پرداخت خبری نیست و دسته سوم یک سری از دانشگاههای کوچک هستند مثل کردستان، قم و کرج که این قانون را اجرا می کنند. البته دسته سوم هم در پرداختها با مشکل مواجه خواهد شد چون وزارت بهداشت بودجه ای برای این طرح ندارد.

شریفی مقدم در همین زمینه ادامه داد: آنچه در این بین باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت پرستاران در دانشگاههای علوم پزشکی کلانشهرهاست که در جذب نیرو دچار مشکل هستند و وضعیت شان نسبت به گذشته بدتر هم شده است.

وی با تاکید بر اینکه در کشور با بحران کمبود نیرو مواجه شده ایم، تصریح کرد: نبود جذابیت در حرفه پرستاری باعث شده فارغ التحصیلان این رشته در حرفه ای غیر از رشته خود مشغول شوند و یا اینکه در خانه بنشینند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با عنوان این مطلب که افزودن تخت بیمارستانی بدون افزایش نیروی پرستاری مثل این است که قبر برای بیمار اضافه کرده ایم، افزود: آمارها نشان می دهد یک پرستار برای 4 بیمار در بخش بیمارستانی باید در نظر گرفته شود که اگر این 4 بیمار به 8 نفر برسد، تا 31 درصد مرگ و میر بیماران بالا می رود. همین طور اضافه شدن یک نفر پرستار تمام وقت به بخش آی سی یو باعث می شود 9 درصد از آمار مرگ و میر کم شود و یک نفر پرستار در بخش جراحی به میزان 16 درصد از آمار مرگ و میر بیماران را کاهش می دهد.

دبیر کل خانه پرستار با اشاره به اینکه نیروی پرستاری ارتباط مستقیم با جان بیمار دارد، گفت: در بعضی جاها ضریب نیروی اداری 2 تا 3 برابر شده است ولی نیروی پرستاری به شدت دچار کمبود و بحران است.