تقوا محور فعالیت هیئت های مذهبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان هیئت های مذهبی را بزرگترین و بهترن تشکل‌های مردمی برشمرد و افزود: هیئت ها بعد از انقلاب روز به روز پیشرفت کرده‌اند.

وی زنده کردن ارزش‌های اسلام را از اهداف قیام عاشورا دانست و گفت: اقامه نماز باید در رأس فعالیت این تشکل ها باشد.

حجت الاسلام مجید الهیان بیان داشت: هیئت های مذهبی باید در مجالس عزاداری به دنبال احیای ارزش‌ها و واقعیت‌های عاشورا باشند و از خرافات و انحرافات جلوگیری کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن حضور روحانی در مجالس سوگواری را از عوامل مهم در تبیین فلسفه قیام عاشورا دانست و از مسئولان هیئت‌ها خواست از حضور روحانیان در راستای معرفی قیام عاشورا استفاده کنند.

وی ایام محرم را فرصت مناسبی برای جذب جوانان به مسجد دانست و از حاضران خواست با برنامه ریزی مناسب زمینه حضور جوانان را در مسجد فراهم کنند.