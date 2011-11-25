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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

حجت الاسلام الهیان:

تقوا محور فعالیت هیئت های مذهبی است

تقوا محور فعالیت هیئت های مذهبی است

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: تقوا و شایسته سالاری محور فعالیت هیئت ‌های مذهبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان هیئت های مذهبی را بزرگترین و بهترن تشکل‌های مردمی برشمرد و افزود: هیئت ها بعد از انقلاب روز به روز پیشرفت کرده‌اند.

وی زنده کردن ارزش‌های اسلام را از اهداف قیام عاشورا دانست و گفت: اقامه نماز باید در رأس فعالیت این تشکل ها باشد.
 
حجت الاسلام مجید الهیان بیان داشت: هیئت های مذهبی باید در مجالس عزاداری به دنبال احیای ارزش‌ها و واقعیت‌های عاشورا باشند و از خرافات و انحرافات جلوگیری کنند.
 
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن حضور روحانی در مجالس سوگواری را از عوامل مهم در تبیین فلسفه قیام عاشورا دانست و از مسئولان هیئت‌ها خواست از حضور روحانیان در راستای معرفی قیام عاشورا استفاده کنند.
 
وی ایام محرم را فرصت مناسبی برای جذب جوانان به مسجد دانست و از حاضران خواست با برنامه ریزی مناسب زمینه حضور جوانان را در مسجد فراهم کنند.
کد مطلب 1468760

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