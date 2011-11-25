رزمایش بزرگ گردان های امام حسین (ع) لشگر 27 محمد رسول الله (ص) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه رزمایش گردان های امام حسین (ع) در پادگان شهید سردار سلیمانی با رمز یا اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد.

این رزمایش که با هدف دفاع موزاییکی از تهران توسط گردان های امام حسین لشکر عملیاتی 27 محمد رسول الله (ص) برگزار شد با سه محور عملیاتی گردان های امام حسین (ع) لشگر عملیاتی 27 محمد رسول الله به تمرین تاکتیک مشترک پرداختند.

از جمله این تمرین ها انجام عملیات ضد هلیبرن، کمین بر روی ستون سواره زرهی دشمن و همچنین در منطقه سرزمین واگذاری به صورت پدافند ثابت و متحرک در قالب استتار و اختفاء و پوشش غالب که در داخل زمین مستقر شده اند انجام شد.

در این رزمایش 22 گردان امام حسین (ع) شامل (گردان های بسیج )و گردان رزم ( نیروهای پایور) و یک گردان تکاور (نیروهای پایور) همچنین رده های پشتیبانی رزم از جمله توپخانه و جنگ نوین در این رزمایش به ایفای نقش می پردازند.