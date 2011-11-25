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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

وحید قلیچ:

اریکسون به درد پرسپولیس نمی خورد/ استیلی توانایی سرمربیگری ندارد

اریکسون به درد پرسپولیس نمی خورد/ استیلی توانایی سرمربیگری ندارد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دروازه بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در حال حاضر هیچ کدام از مربیان خارجی از جمله اریکسون به درد پرسپولیس نمی خورند و نمی توانند مشکلات این تیم را رفع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قلیچ مربی دروازه بانان تیم فوتبال پیکان تهران و دروازه بان سابق تیم پرسپولیس پنجشنبه شب پس از پیروزی 3 بر 2 پیکان مقابل شهرداری بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به بهبود وضعیت پرسپولیس از زمان اضافه شدن علی پروین به هیئت مدیره پرسپولیس، بیان داشت: از زمان اضافه شدن علی پروین به ترکیب پرسپولیس وضعیت این تیم بسیار بهتر شده و بازیکنان بازی بهتری را نسبت به گذشته انجام می دهند.

وی ادامه داد: حمید استیلی توانایی هدایت پرسپولیس به عنوان سرمربی را ندارند و نتیجه گیری های اخیر پرسپولیس فقط به علت حضور علی پروین در این تیم بوده است و  اگر علی پروین در تیم حضور نداشت استیلی نمی توانست نتیجه بگیرد.

دروازه بان سابق پرسپولیس در خصوص حضور اریکسون در پرسپولیس به عنوان سرمربی گفت: در حال حاضر هیچ یک از مربیان خارجی از جمله اریکسون به درد پرسپولیس نمی خورند و حتی اگر کی روش هم سرمربی پرسپولیس شود نمی تواند با این تیم نتیجه بگیرد و مسئولان پرسپولیس اگر قصد تغییر مربی را دارند باید یک مربی داخلی خوب را جایگزین استیلی کنند.

قلیچ با اشاره به وضعیت بسیار بد دروازه بانان پرسپولیس، اظهار داشت: دو دروازه بان پرسپولیس در گل خوردن با یکدیگر رقابت دارند و به هر توپی که روی دروازه پرسپولیس می آیده نه نمی گویند.

وی به استقبال کم تماشاگران از بازی های پرسپولیس اشاره کرد و افزود: در 30 سال گذشته سابقه نداشته که تنها هزار نفر تماشاگر برای بازی های پرسپولیس به ورزشگاه بیاید و در گذشته تنها نام پرسپولیس 20 هزار تماشاگر را به ورزشگاه می آورد که این استقبال کم نشان دهنده نا رضایتی تماشاگران از وضعیت پرسپولیس است.

کد مطلب 1468762

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