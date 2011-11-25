به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله گروهی فصل جدید مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور امروز آغاز می شود و طی آن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دیداری خارج از خانه میهمان سپاهان اصفهان است.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در آستانه فصل جدید مسابقات فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور در دیداری تدارکاتی در اصفهان برابر حریف مطرح اصفهانی یعنی ذوب آهن بازی کرده و با اینکه برابر حریف خود به تساوی رسید اما آشنایی کاملی با شرایط بازی در اصفهان دارد.



این دیدار در حالی از ساعت 15 امروز به میزبانی سپاهان مدعی برگزار می شود که بازیکنان صبا در روزهای اخیر با انگیزه زیاد، اشتیاق و علاقمندی فراوان به موفقیت تیم خود را در تمرینات آماده سازی حضور یافته و به دنبال دومین پیروزی خود در لیگ برتر هستند.



شاگردان غلامرضا کاظمی بعد از شروع موفق در آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور که موفق به شکست تیم فوتبال نوجوانان فجر شهید سپاسی شیراز شدند تا امسال فصل موفقی در لیگ برتر داشته باشند، برابر سپاهان صف آرایی می کنند.



این تیم پیش از فصل در کنار برنامه های متنوع آماده سازی، با انجام دیدارهای تدارکاتی اقدامات خوبی در مسیر آماده سازی به منظور حضوری موفق در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور انجام داده است و با شرایط خوبی برابر سپاهان قرار می گیرد.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر، در دیداری تدارکاتی در شهر اصفهان با تیم نوجوانان ذوب آهن اصفهان به رقابت پرداخت و به خوبی میزان آمادگی و هماهنگی تیم را محک زد تا با بهترین شرایط در لیگ برتر به میدان برود.



شاگردان کاظمی در هفته نخست در راه کسب برتری مقابل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به خوبی فرامین کادر فنی را در زمین مسابقه به اجرا در آورده و در نهایت توانستند میهمان سرشناس خود را با شکست دو بر صفر بدرقه کرده و با روحیه ای خوب آماده دیدار با سپاهان اصفهان در هفته دوم مرحله رفت مسابقات لیگ برتر شوند.



با وجود تغییرات به عمل آمده در ترکیب تیم فوتبال نوجوانان صبای قم نسبت به فصل گذشته لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور، صبای قم نیز چند بازیکن خود را به همین دلیل از دست داده است اما نفرات مستعدی جایگزین بازیکنان قبلی شده اند.



البته نفراتی که امسال در ترکیب تیم فوتبال نوجوانان صبای قم حضور دارند، بازیکنانی هستند که از مدرسه فوتبال صبا گزینش شده اند و مسئولان باشگاه و کادر فنی تیم نوجوانان نیز با ترکیب جدید به دنبال حضور موفقی در رقابت‌های لیگ برتر هستند.