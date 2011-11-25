تردد در گردنه های زنجان تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خلیلی با اشاره به بارش برف و کولاک شدید در برخی محورها و گردنه های استان زنجان افزود: تردد وسایط نقلیه در سه گردنه خانچایی در محور زنجان - طارم ، دهجلال در محور زنجان - خدابنده و قلی کندی در محور زنجان به دندی، به دلیل لغزنده بودن سطح جاده ، وزش باد شدید و برودت هوا ، به کندی صورت می گیرد و رانندگان باید از زنجیر چرخ برای عبور از این گردنه استفاده نمایند.



وی از محورهای قلی‌کندی، طارم، گردنه خان‌چای و چند محور کوهستانی دیگر به‌عنوان برف‌گیرترین گردنه‌های استان یاد کرد و ادامه داد: علاوه بر این گردنه‌ها، صبح امروز نیز در سه مقطع از آزادراه زنجان ـ قزوین، حوالی کیلومتر 45 تا 60، کولاک گزارش شده بود که همین موضوع بر اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی به هنگام تردد از این محور می‌افزاید.

کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان با اشاره به بارش برف و برودت هوا که از شب گذشته آغاز شده است، گفت: با این وجود همه راه‌های مواصلاتی استان باز است.



خلیلی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی، هوای استان تا اواخر شنبه هفته آینده به همین منوال (یخبندان و برفی) خواهد بود، افزود: به همین خاطر به همه شهروندان که طی امروز و فردا قصد تردد از محورهای مواصلاتی استان را دارند، توصیه می‌کنیم حتماً تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.



کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان با تأکید بر اینکه تا به امروز هیچ گزارش مبنی بر مسدود شدن راه‌های روستایی استان دریافت نشده است افزود: با این وجود احتمال می‌رود چندین راه روستایی با مشکلاتی در این زمینه مواجه شوند، به همین خاطر بحث سرکشی به این روستاها که اغلب در مناطق کوهستانی قرار دارند نیز در دستور کار قرار گرفته است.



خلیلی از آمادگی کامل عوامل راهداری استان زنجان برای مقابله با هرگونه مشکل در راه‌های مواصلاتی استان در این ایام خبر داد و عنوان کرد: بیش از 360 نفر از عوامل راهداری استان با 230 دستگاه از ماشین‌آلات سبک و سنگین در 28 راهدارخانه مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در ایام بارش برف و ایجاد یخبندان، نسبت به ارائه خدمات به مردم اقدام کنند.

خلیلی افزود: شماره تلفن 7272027 و تلفن گویای 141 راه و ترابری به طور 24 ساعته آماده پاسخگویی به رانندگان و مسافران، در خصوص وضعیت راههای ارتباطی استان است .