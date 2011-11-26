مهلت ارسال آثار به جشنواره فناوران برتر قم تمدید شد

سید محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به استقبال خوب فناوران قمی از برگزاری جشنواره تقدیر و تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر چند روز دیگر به مهلت ارسال آثار به این جشنواره افزوده شده است و علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا 10 آذرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.



وی با اشاره به استقبال فناوران از جشنواره امسال تصریح کرد: تاکنون 35 اثر از فناوران به مرکز رشد دانشگاه قم رسیده است که 15 اثر به صورت آزاد در این جشنواره شرکت کرده‌اند.



مسئول کمیته شناسایی و تقدیر از فناوران برتر با تاکید بر ضرورت تبلیغات، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در پژوهش و فناوری گفت: خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته در بخش فناوران، با استقبال مطلوبی مواجه هستیم.



رئیس مرکز رشد دانشگاه قم با بیان اینکه همه آثار ارسالی توسط 10 نفر از اعضای کمیته و هیئت علمی دانشگاه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت اظهار داشت: هیئت علمی داوری و ارزیابی آثار از استادانی در علوم پایه، مهندسی و علوم پزشکی و سایر رشته فناوری تشکیل شده است.



یادآور می‌شود، در بخش همایش فناور برتر امسال از چهار فناور برتر، 2 واحد فناور برتر مرکز رشد، 2 طرح فناوری برتر و از یک مدیر فناور برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

