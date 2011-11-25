جریان انحرافی عددی نیست / آنها با جن انگلیسی ارتباط دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری پیش از ظهر جمعه در همایش " انسجام داخلی ، اقتدار جهانی" که در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی‌(عج) جمکران برگزار شد در پاسخ به سئوالی پیرامون فعالیت جریان انحرافی در کشور اظهار داشت: جریان انحرافی به خودی خود عددی نیست و اینکه جریانی باشد که بتواند در مقابل نظام اسلامی قد علم کند در این اندازه نیست. ولی مشکلی که می تواند به عنوان آسیب مطرح باشد این است که جریان انحرافی به کانون های ثروت و قدرت متصل هستند و جابجایی نیرو و هزینه های کلانی انجام می دهند.

وی افزود: اینکه صحبت از جن و جنگیری می شود کسی انکار نمی کند ولی اگر جنی با اینها در ارتباط باشد جن انگلیسی است.

شریعتمداری با اعلام اینکه بعضی کارهایی که این افراد انجام می دهند جن ها را متعجب می کند تصریح کرد: هر وقت مشاهده کردید جریانات ناهمگن و کسانی که با هم اختلاف نظر دارند کنار هم جمع شدند به تابلویی که بلند کردند اعتماد نکنید. به عنوان مثال در جریان فتنه بهایی‌ها، سلطنت طلبان، اصلاح طلبان و ... دور هم جمع شدند و تابلویی که بلند کردند این بود که می‌خواهند در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند. ولی بعضی از این افراد اصلا به نظام اعتقاد ندارند.

وی ادامه داد: برای شناسایی این موضوع باید از مواضع گروه ها و جریاناتی که در این گروه ها شرکت کردند مخرج بگیریم و هر گاه دیدید جریاناتی با یکدیگر اختلاف نظر دارند و یا اعلام اختلاف می کنند ولی مواضع مشترک دارند شک نکنید دستشان در دست هم است.

وی با بیان اینکه جریان انحرافی و جریان فتنه مواضع مشترک در برخی از مسائل با هم دارند، اظهار داشت: این جریان‌ها نهایتا به هم می‌پیوندند.

شریعتمداری ادامه داد: وقتی مواضع آنها مشترک است نشان می‌دهد که در جایی بین این جریان‌ها پیوند وجود دارد و البته مدیریت بیرونی این جریان‌ها را به هم پیوند می‌دهد.

مردم منتظر خواص نمی مانند

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه غرب برای مسئولان کشور هشدار دهنده است، به تفاوت ماجرای خواص در صدر اسلام و وضعیت کنونی اشاره کرد و گفت: در صدر اسلام تعداد خواص آلوده به نسبت جمعیت نسبت به حالا بیشتر بود و در آن دوران نگاه مردم عمدتا به خواص بود و این خواص بودند که از پیامبر مطالب را نقل می کردند. بنابراین اگر خواص می‌لغزیدند عده ای را با خودشان می لغزاندند.

وی ادامه داد: امروز نگاه مردم متمرکز به خواص نیست بلکه متوجه رهبری است. بنابراین اگر خواص بلغزند کسی نمی لغزد و این خواص هستند که خود را رفوزه می کنند.

شریعتمداری تاکید کرد: بهتر است خودی‌ها هر چه زودتر به این نتیجه برسند به دلیل اینکه مردم منتظر آنها نمی‌مانند و آنها فکر نکنند اگر 2 یا سه لیست دادند مردم از این لیست‌ها نماینده انتخاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه دیگران از این شکاف استفاده می کنند تصریح کرد: برای وحدت نیاز به تنازل داریم. منتها تنازل بر روی اصول نباشد.

وی ادامه داد: در فتنه 88 دو دسته از خواص سکوت کردند که یک دسته از این جریان مطلع بودند و سکوت کردند و عده ای دیگر عمق این فتنه را درک نکرده بودند. به هر حال این دو گروه حق ندارند در انتخابات نامزد شوند.

وی با تحلیل از واقعیت های انتخابات و اختلافات تصریح کرد: اختلافات داخلی اگر در میان مردم باشد به نظام آسیب می رساند اما اگر در میان خواص باشد آسیب زیادی نمی رساند برای اینکه مردم تصمیمات خودشان را نهایتا با رهبری در میان می‌گذارند.

